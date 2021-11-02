手指天生微曲 北公托中心以「小孩會模仿」不聘惹議

一名陳姓女子因為手指天生無法伸直，雖領有身障手冊證明，但狀況輕微不影響工作，沒想到在應徵上公共托育中心托育人員後，遭該中心主任以「小孩會模仿」為由，臨時拒絕錄取。此事引起網友熱議，許多網友替她抱屈。

對此台北市社會局回應說，此事已通報勞動局就業安全科，兩局都已介入了解調查，後續會先由勞動局就安科調查是否違反就業服務法，若涉及就業歧視就會有相關罰則，可裁罰10萬至50萬元罰鍰。

陳姓女子在「爆料公社」發文表示，她在10月26日到台北信義區某公共托育中心應徵托育人員。隔日傍晚就收到錄取通知，怎料她去繳交資料的時候，主任看見她手指無法伸直，呈現微彎曲的狀況，變問她原因，她也說明因為她的手指天生無法伸直，因此領有身障手冊，但是這並不影響工作及照顧孩子。

陳姓女子說，當下主任竟回她「這樣無法錄取，你這樣小孩會模仿你」，還強調「我不是歧視你」，讓陳姓民眾非常不能接受，網友們也安慰原PO「該單位違法了喔！歡迎向台北市勞工局檢舉申訴。

社會局回應，此事已通報勞動局就業安全科，兩局都已介入了解調查，後續會先由勞動局就安科調查是否違反就業服務法，若涉及就業歧視就會有相關罰則，也會了解是否涉及違反身心障礙者權益保障法，可裁罰10萬至50萬罰鍰，按次裁罰。社會局強調，後續相關罰則與裁處都會先待勞動局釐清兩造說法後，再進行相關裁處，若是涉及身心障礙就業歧視，社會局也將嚴懲不貸。

根據就業服務法第5條：為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所雇用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視。