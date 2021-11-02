民代疑關說建管涉弊 柯文哲：有時叫關切 那條線怎分？

台北市建管處有同仁遭檢舉接受議員關說，協助業者撤銷違反建築法的6萬元罰單，對此，台北市長柯文哲今表示，很多事情還是要等調查結果，不過柯也說，「不要說關說，有時候議員叫關切，議員關說與關切那一條線要怎麼畫分？這也是問題」。到底是圖利還是服務、關說還是關切。

柯文哲提到，有時候警察、建管開單，後來民眾來陳情申訴，將罰款減少甚至是取消掉，這是圖利？他認為長期以來，為什麼公務員都不太敢做事，這是大問題，因為動不動就被扣圖利大帽子；還有警察處理勤務，動不動就被扣一個傷害罪，「天啊，變成警察就是袖手旁觀，公務員能拖就拖，能混就混，這不是一個好的文化」。

此案檢調調出，北市聖泰科技公司2020年未依規定於公司裝修時，向建管處報備，建管處原依建築法對業者開罰，不過，業者透過某市議員向市府行政單位疑似施壓、關說，導致前科長陳建銘藉行政裁量權撤銷既有罰單。

對於這個案子，柯文哲表示，當然要建立廉能政府，但也要建立一個公務員要安心執法的環境，這也是要注意的。

媒體追問是不是認為此案非關說？柯文哲說，「不要說關說，有時候議員叫關切，議員關說與關切那一條線要怎麼畫分？這也是問題」。