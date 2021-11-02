新北推月經平權 學校提供女學生衛生棉應急

新北市政府接受民間捐贈經費推動月經平權活動，議員質疑後續未編列經費推動。新北市長侯友宜表示，會持續推動，包括學校設衛生棉自動販賣機及提供衛生棉給有臨時需要女學生。

民進黨籍議員李倩萍、戴瑋姍及張錦豪等人針對市府推動月經平權活動在議會質詢，李倩萍等人說，侯友宜本身家庭如「女子宿舍」，應較能了解女性的處境，卻僅用民間捐贈的新台幣100萬元來執行，後續未編列預算，質疑市府推動決心。

張錦豪表示，各國都努力弭平月經貧窮問題，蘇格蘭就立法學校免費提供女生衛生棉等生理用品，讓貧困家庭女學生不會因無法負擔下可能導致輟學等問題。

侯友宜表示，月經平權會持續推動，並從公部門及教育方向帶動，11月起會從偏鄉學校及友善廁所等方向做起。規劃在學校設置衛生棉自動販責機，以及免費提供衛生棉給有臨時需要的女學生。

戴瑋姍表示，為防治子宮頸癌，市府為女學生施打人類乳突病毒 （HPV）疫苗，但男性也會感染，也有施打必要，建議男學生也要施打。

衛生局長陳潤秋表示，為男學生施打也列中央評估中，但目前仍先以女性為主，接種防治的效益最高，同時，全世界也以女性施打為第一優先。

新北市10月推動月經平權活動，侯友宜宣示推動「月經三部曲」，從消除月經貧窮到提倡月經平權再到月經時尚。規劃國際蘭馨交流協會中華民國總會捐出100萬元女性生理用品，置放偏鄉國高中女廁供學生使用。