新北「高瞻遠矚EYECARE」App登場 預防視力揭7大重點

為增加學童對於視力保健的知識及參與意願，新北市府、亞東醫院及相關單位推動學童視力保健微網頁「高瞻遠矚EYECARE」App，藉由可愛童趣的設計，提醒學童們眼睛保健的重要性，盼能減少新北學童近視發生比率。

新北學童視力不良比例近來逐年下降，不過各界仍盼加速降低不良比例，陽明交通大學社區健康照護理研究所劉影梅教授策畫「高瞻遠矚EYECARE」計畫，並有亞東醫院眼科部專業醫師翁紹維及翁芯瑀提供修改意見，新北市政府、徐元智先生紀念基金會、中華民國眼科醫學會、亞東科技大學、賽博思數位行銷也共同推動。

亞東醫院指出，「高瞻遠矚EYECARE」微網頁以可愛童趣設計、闖關活動拿獎品，增加學童對於視力保健的知識及參與意願，希望能藉此減少學童近視發生比率，減緩近視增加的速度，也提醒學童們眼睛保健的重要性。另外，該App也能讓家長隨時掌握學生檢查紀錄等視力狀況，並預估趨勢，若有視力逐漸下降狀況將會預警並提醒。

亞東醫院眼科部王嘉康主任提醒，3C產品使用距離越短，可使用時間就越少，比如手機使用時間就一定要比電視少，才能避免視力惡化，還是建議天天戶外活動120分鐘，讓視網膜多巴胺分泌，可減少56%近視發生率。另外，每半年定期檢查也很重要，提早預防、矯治才是守護靈魂之窗的重要舉措。