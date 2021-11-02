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整合科教天文3館 台北科學藝術園區11/3推套票

中央社 / 台北2日電

迎接疫情後出遊潮，台北市教育局今天宣布，結合台灣科學教育館、台北市立天文館兒童新樂園的「台北科學藝術園區」，明天起推出電子套票，可視旅遊需求作選擇。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，教育局整合國立台灣科學教育館、台北市立天文館及兒童新樂園資源，明天起正式啟用台北科學藝術園區電子套票，讓民眾視旅遊規劃及需求，彈性選擇票種，精打細算省荷包。

教育局說明，套票分為兩館聯票及三館聯票，任選科教館、天文館或兒童新樂園其中兩館即享有優惠，若為科教館搭配天文館，享有優惠價新台幣100元；兒童新樂園搭配科教館為250元；天文館搭配兒童新樂園為210元。

教育局指出，三館聯票內容包含科教館3到6樓常設展以及天空腳踏車、天文館展示場以及宇宙探險車、兒童新樂園一日樂Fun券，原價為490元，優惠價只要365元。

教育局表示，套票販售期間至明年12月1日止，可至「北北基好玩卡」、「愛臺灣博物館卡」及「KLOOK客路」等網路銷售平台購買，歡迎民眾一同共襄盛舉。

台北市政府攜手教育部，自104年開始推動「台北科學藝術園區」構想，整合科教館、天文館、兒童新樂園及美崙科學公園的空間，盼透過區域資源整合及跨域合作發展，發揮社教機構群聚效應。

天文館 兒童新樂園 教育局

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