東北季風繁殖良機 新北漁業處助九孔生態復育

目前北海岸吹起東北季風，每當濕冷天氣到來，代表時值九孔繁殖季節，新北市海洋資源復育園區正借助人力使九孔繁殖，並於隔年6月將繁殖九孔放流貢寮卯澳灣水產動植物繁殖保育區，藉此宣揚海洋保育觀念並補充海洋資源。

海洋資源復育園區培育人員利用加溫棒調控繁殖箱內海水溫度，經過3到4小時逐漸加溫，九孔開始噴精和排卵，工作人員採集九孔精、卵後，依固定比例進行人工授精，經顯微鏡檢視確認受精卵受精成功且胚胎開始發育後，再移至育苗池中照料。

漁業技術課長俞怡君，東北季風來臨海水溫度逐漸下降時，表示九孔生殖腺都已成熟，溫度變化刺激將使九孔感到生命威脅，進而排精和排卵。養殖業者多利用九孔生物特性，建立九孔人工繁殖技術。由於九孔屬於夜行性生物，繁殖時間多在半夜，業者為等候九孔繁殖時機徹夜守候，隨著九孔繁殖技術逐漸成熟，營造出適合九孔繁殖環境，即使白天也可繁殖九孔，提升九孔繁殖效率。