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東北季風繁殖良機 新北漁業處助九孔生態復育

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
海洋資源復育園區培育人員將已經開始發育的受精卵移至育苗池中照料。圖／新北市漁業處提供
海洋資源復育園區培育人員將已經開始發育的受精卵移至育苗池中照料。圖／新北市漁業處提供

目前北海岸吹起東北季風，每當濕冷天氣到來，代表時值九孔繁殖季節，新北市海洋資源復育園區正借助人力使九孔繁殖，並於隔年6月將繁殖九孔放流貢寮卯澳灣水產動植物繁殖保育區，藉此宣揚海洋保育觀念並補充海洋資源。

海洋資源復育園區培育人員利用加溫棒調控繁殖箱內海水溫度，經過3到4小時逐漸加溫，九孔開始噴精和排卵，工作人員採集九孔精、卵後，依固定比例進行人工授精，經顯微鏡檢視確認受精卵受精成功且胚胎開始發育後，再移至育苗池中照料。

漁業技術課長俞怡君，東北季風來臨海水溫度逐漸下降時，表示九孔生殖腺都已成熟，溫度變化刺激將使九孔感到生命威脅，進而排精和排卵。養殖業者多利用九孔生物特性，建立九孔人工繁殖技術。由於九孔屬於夜行性生物，繁殖時間多在半夜，業者為等候九孔繁殖時機徹夜守候，隨著九孔繁殖技術逐漸成熟，營造出適合九孔繁殖環境，即使白天也可繁殖九孔，提升九孔繁殖效率。

新北市漁業處表示，為富裕新北市海洋資源，海洋資源復育園區每年10至11月間進行九孔幼苗繁殖培育，並在隔年6月九孔苗長達2至3公分時，邀請鄰近學生一同將九孔苗放流到新北市卯澳灣水產動植物繁殖保護區，希望藉由九孔苗的繁殖培育及放流活動，傳達海洋復育的理念。

培育人員收集九孔精、卵後，依固定比例人工授精進行繁殖。圖／新北市漁業處提供
培育人員收集九孔精、卵後，依固定比例人工授精進行繁殖。圖／新北市漁業處提供

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