汐止草濫溪護欄生鏽破損 地方盼修復障安全

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區草濫溪防汛步道護欄生鏽破損嚴重，市議員白珮茹要求進行修復，並且加強夜間照明，保障安全。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區草濫溪防汛步道護欄生鏽破損嚴重，市議員白珮茹要求進行修復，並且加強夜間照明，保障安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區基隆河步道每天都有很多人散步運動，不過，在銜接的草濫溪防汛步道，因為護欄生鏽破損嚴重，都有傾斜的情況，所以，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求進行修復，並且加強夜間照明，保障安全。

新北市議員白珮茹表示，主要是因為在草濫抽水站前方，有一段鐵護欄生鏽壞掉，因為，與底下的草濫溪高低落差很大，擔心在這邊運動休閒的民眾不小心會跌落，所以，會勘相關單位包括市府水利局、高灘處等，希望將護欄做一個修護。

白珮茹指出，因為目前這一段已經交給市府養工處處理，相關的修繕單位水利局也會跟養工處協調，希望就損毀的這一段儘速修復，也提醒民眾進出這一段要小心，另外，在照明的部分，因為這一段真的比較暗，希望沿著抽水站牆面就能增加照明設施，讓這一段路走起來更安全。

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