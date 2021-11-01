汐止自行車租借站要遷 相中抽水站前綠帶

汐止區建成路底，靠近基隆河濱步道，有設置了汐止自行車租借站，不過，因為，位置剛好在公園預定地上頭，所以，在開闢公園的同時，租借站得要找地方搬，是不是能夠遷移到一旁城中抽水站前的綠帶空間，今(1)日新北市議員張錦豪現場會勘進行討論。

城中里長廖福賢說，今天來會勘的是編定為公兒十二預定地，感謝議員張錦豪幫忙，今天終於要將目前的租借站遷到另一個地方，在遷移後，公園在開發上會比較整體，因為租借站目前的位置是整個公園預定地最平的地方，如果被佔住的話，開發起來會比較零散，也感謝隔壁黃里長也同意將租借站移到抽水站前綠帶。

建成里長黃信裕也說，也很希望公兒十二預定地能夠開闢為公園，讓大人、小孩都能夠有更多的遊樂空間，樂見其成，至於將自行車租借站遷移到里內抽水站前的綠地，這也是水利局的地，基本上里內是沒什麼意見，但還是希望能夠考量到安全性，建議是不是可以做不鏽鋼欄杆圍籬，再加上鋪面，並且注意到排水。

新北市議員張錦豪表示，城中里的自行車租借站因為在狹長的綠帶上，那廖里長也建議，希望能夠將公園做更好規劃的同時，能夠將上頭租借站的貨櫃屋移到更適合的地方，所以，經過城中及建成里兩位里長協調後，在抽水站沿著圍牆邊的綠帶去設置。

張錦豪指出，未來在抽水站前綠地會有一個嶄新的自行車租借站，預計兩個禮拜內請市府水利局設計完成，兼顧安全圍籬、通道方便性等等，另外，因為用地上還有一些國產署的用地，會請市府行文給國產署做一個溝通，如果有需要的話，會透過立委沈發惠或是賴品妤協助，將用地問題解決，如果順利的話，租借站就能遷移。