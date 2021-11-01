雙溪山藥產地展售會登場 品嚐道地Q綿山藥

觀天下 / 記者李嘉文／雙溪報導
雙溪平林農場舉辦了山藥產地展售會，讓民眾來產地吃道地，品嚐最香Q綿密的新北山藥。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪平林農場舉辦了山藥產地展售會，讓民眾來產地吃道地，品嚐最香Q綿密的新北山藥。 圖／觀天下有線電視提供

每年秋季就到了新北的山藥產季，昨(31)日就在雙溪平林農場舉辦了山藥產地展售會，現場有許多在地小農的新鮮農特產品以及早上現挖的新鮮山藥，要讓民眾來產地吃道地，品嚐最香Q綿密的新北山藥。

秋季尚青的新北山藥產季到來，山藥產地展售會邀請民眾來產地吃道地，現場除了販售當天早上現挖的新鮮山藥、發放限量山藥體驗券100元，還可摸彩把3000元的超商禮券及山藥雞湯調理包組合帶回家。

新北市副市長謝政達也到現場攤位與民眾互動，並推薦新北健康三寶中的山藥，吃起來香Q綿密有一點像麻糬的口感，絕對是嚐鮮兼具滋補的最佳選擇，並表示希望讓更多人知道山藥對健康的好處，現在除了現場購買，還有電商平台讓山藥銷售更多元，還有山藥雞湯等美味料理，給民眾更多選擇。

市議員林裔綺表示，新北市雙溪、平溪和貢寮都有山藥的栽種，山藥也是有高營養價值的農產品，今年農業局跟電商平台合作，研發有山藥蛋糕、山藥美人雞湯，讓民眾更方便購買食用，也希望透過活動的推動，讓更多年輕人回流偏鄉。

活動現場還有牡丹國小的學童管弦樂表演，讓現場伴隨著美妙的音樂，現場攤販販售著最新鮮的農特產品，民眾都覺得展售會好逛又好買，也可以讓宅在家太久的身體出門活動一下，並享受東北角的自然美景。

電商 貢寮 新北

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