平溪鐵道竣工百周年 煤記憶展現煤礦文化

今年是平溪鐵道竣工百周年，昨(31)日就在新平溪煤礦博物園區選洗煤廠辦理了煤記憶-平溪鐵道百年暨煤礦文化特展，透過煤礦遺址現地展示帶領民眾深入鮮為人知的煤礦文化，重新體會早年台灣經濟轉化過程的辛勞。

活動由十分國小的學童以舞獅迎賓熱鬧開場，平溪線鐵道四年前與日本福岡平成筑豐鐵路締結為姊妹鐵道，日本田川市教育長也預錄影片共襄盛舉，十分國小的學童還在活動中示範小小導覽員，介紹選洗煤廠、卸煤櫃和新平溪側線，十分精彩，還有退休的礦工們演出礦工的一天，重現當年礦工的日常生活情境，讓來賓更了解平溪的礦業和鐵道文化。

平溪區長曾繁盛表示，鐵道平溪支線本來是煤礦為主，後來轉型為觀光產業，現在鐵道結合礦坑的文化推展，歡迎大家一起來平溪，體驗更多平溪的深度文化之美。

立法委員賴品妤表示，鐵道平溪線承載了平溪百年來的成長，人要知道過去才能有未來，趁著一百年的機會辦理文化特展，希望能讓更多人了解平溪沿線的歷史。

新平溪煤礦博物園區董事長龔俊逸表示，希望能把平溪線鐵道一百年來的歷史，藉由這次展覽做一個完整的呈現，現場還有十分國小的小朋友表演，希望文化可以傳承，讓平溪線走向下一個百年。

煤記憶-平溪鐵道百年暨煤礦文化特展透過煤礦遺址現地展示帶領民眾深入鮮為人知的煤礦文化，帶領大家從平溪線進入百年時光隧道，重新體會早年台灣經濟轉化過程的辛勞，歡迎大家即日起至明年6月30日前來參觀，一同歡慶平溪鐵道百年。