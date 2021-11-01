關懷住淡水故鄉人 雲林同鄉會送特產、紅包

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
新北市雲林同鄉會到淡水區公所，帶來了大批的愛心物資及現金紅包，希望可以幫助新北市的雲林鄉親。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市雲林同鄉會到淡水區公所，帶來了大批的愛心物資及現金紅包，希望可以幫助新北市的雲林鄉親。 圖／紅樹林有線電視提供

為照顧過去離鄉北漂來到都市打拼的子女，新北雲林同鄉會到淡水區公所，帶來了大批的愛心物資及現金紅包，只要身份證字號開頭為英文字母「P」，都視為雲林人，其中也特別低收入戶及中低收入戶發放2千元現金紅包，希望可以幫助新北市的雲林鄉親。

新北市雲林同鄉會理事長林進忠表示，今年是第二年舉辦雲林同鄉慈善愛心送暖活動，而今年在新北市共有15個區，而這次來到淡水區有八百多戶屬於中低收入戶，總發放金額有2百萬元，另外在新北市共有80多萬的雲林鄉親，在過去辛苦北漂為生活打拼，同鄉會也帶來許多家鄉的特色名產，西螺醬油，濁水溪白米等等

淡水區長巫宗仁表示，在淡水區的雲林鄉親有七十多位，這次同鄉會帶來許多物資，包括了雲林各地農會的特色農產品，來送給住在淡水的雲林鄉親，希望透過物資及紅包的發放，讓在北漂打拼的雲林子女們可以感受到家鄉帶來的溫暖。

雲林 淡水 新北

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