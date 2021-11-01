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北市萬華鑽石大樓春色再起？ 警局長坦言有持續取締掃蕩

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
萬華區鑽石大樓過去曾被查到多次違法色情交易活動，北市警察局長楊源明坦言，最近的確也有查到鑽石大樓有違法性交易行為，警察局及轄區分局、保安大隊除專案掃蕩，每天也會加強巡邏稽查。圖／引用自直播
萬華區鑽石大樓過去曾被查到多次違法色情交易活動，北市警察局長楊源明坦言，最近的確也有查到鑽石大樓有違法性交易行為，警察局及轄區分局、保安大隊除專案掃蕩，每天也會加強巡邏稽查。圖／引用自直播

北市明起逐步開放八大行業復業，台北市議員吳沛憶今天在議會警政衛生部門質詢時表示，隨著合法登記的八大行業陸續營業，社區居民更憂心，過去違法的色情消費樣態是否也一併死灰復燃？議員點名萬華區鑽石大樓，過去就曾被查到很多違法色情交易活動，北市警察局長楊源明坦言，最近的確也有查到鑽石大樓有違法性交易行為，警察局及轄區分局、保安大隊除專案掃蕩，每天也會加強巡邏稽查。

吳沛憶質疑，隨著市府核准營業的八大行業即將恢復營業，但非合法業者類似的消費樣態，會不會也跟著死灰復燃，萬華周邊居民都相當擔心，尤其位於康定路桂林路的鑽石大樓，先前疫情前就被查到許多非法色情交易。

楊源明表示，針對八大營業場所，疫情期間，各分局每天都會抽核相關場所，針對有沒有暗中違規營業，尤其涉及色情、賭毒等，都有加強取締掃蕩。

楊源明也坦言，鑽石大樓這段期間，還是有查到違規性交易活動，這段時間都還是有偷偷營業，目前警察局與轄區分局，保安大隊每天都會加強巡邏，也有守望崗加強通報是否有可疑的人事、行為等。

楊源明表示，到今天為止，八大行業仍是停業中，轄區分局都有加強查察取締偵辦，違反防疫規定也會通報相關局處。會持續掃蕩違規。北市萬華警分局也表示，最近有針對組織掃蕩性剝削等色情組織犯罪，上個月才掃蕩過一波。

北市 八大行業

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