北市警預算浮編金額多1倍 議員要求全面檢視市場行情價

台北市長柯文哲標榜精實管理，北市議員許家蓓調閱資料卻發現市警局部分預算編列沒考慮市場行情，浮編狀況嚴重，恐排擠其他必要的預算。以員警使用的防護型噴霧器為例，每年採購單價500元，近2年決標單價卻僅250至255元；藍芽印表機預算單價每台1萬4582元，近3年決標價格都在6至7000元，一再發生「要五毛給一塊」。警察局長楊源明表示，將會全面檢討。

許家蓓指出，柯文哲曾說，「政府的錢都是人民的血汗錢，如果不能好好運用，造成的浪費會比貪汙更嚴重」，警察局每年編列義警、民防及守望相助隊的團體意外險經費，預算編列的採購單價為100至150元，但決標單價卻僅36至38元。

而防護型噴霧器（俗稱辣椒水）採購單價編列500元，但決標單價僅250至255元，顯示警察局在編列預算時未考慮市場行情及歷年決標狀況，才一再發生「要五毛給一塊」情況。

楊源明表示，今年起已修正編列玉算單價為每人100元，參考歷年理賠件事，2018年出險件數3件、理賠金額4萬4635元；2019年出險3件，理賠金額1萬2670元；2020年出險2件，理賠金額11萬5325元，因出險及理賠金額較少，因此廠商低價搶標，導致決標金額偏低。

除了意外險及辣椒水採購經費，藍芽印表機也是經常採購項目之一。根據審計部資料指出，市警局一台印表機編列1萬4582元，總預算約495萬，但最後決標為225萬，單價為6615元，是編列預算金額的一半，許家蓓說，「這不是第一次買印表機，近3年每次決標單價都是6000、7000元，但警察局每年都浮編」。

楊再說明，2015年及2018年曾採購藍芽印表機，當時廠商報價一台1萬多元，但最後廠商低價搶標，導致決標金額偏低，後來欲更換成較小台的印表機，也有請廠商報價，廠商同樣低價搶標；因前2次決標均6000、7000元，去年本想以該價格預算開標，結果卻流標，最後提高到一台1萬2000多元才順利招標。

許家蓓說，根據採購法規定，若是限制性招標，需參考慘剛估價單或找廠商估價，但依照審計部資料指出，市警局並沒有這樣做，恐不是單純不清楚市價，而是違反採購法，要求改善；許表示，若未核實編列預算，恐排擠到其它預算，因此要求市警局需了解幾個相關採購預算歷年決標狀況，否則只是一再打臉柯文哲精實管理目標。