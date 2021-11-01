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八大行業復業 新北：確保安全無虞再談開放

中央社 / 新北1日電

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，台北市將開放八大行申請復業。新北市長侯友宜表示，新北採取較嚴格標準，希望在確保安全無虞後再談開放。

新北市長侯友宜今天到議會市政總質詢時接受媒體聯訪，媒體詢及台北市即將開放八大行業的問題表示，新北市在八大行業的開放，一定採取比較嚴格的標準來看待，譬如員工疫苗是不是要打到兩劑疫苗，甚至有一些消費的族群是不是要規定也要打到兩劑。

他表示，希望在八大行業的開放過程當中，更加謹慎嚴謹的面對這一波的開放，希望都能夠確保安全無虞後才能夠再來談開放。

媒體追問對台北市健康通行證的問題，他表示，他沒有反對健康通行證，最重要是兩劑的疫苗覆蓋率要達到一定比例，達到6成甚至更高一點，讓健康通行證在使用上更便利，也能夠得到更多人的支持，實施上恐怕還要稍微等一下。

健康通行證 疫苗 北市 八大行業 侯友宜 新北

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