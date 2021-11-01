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綠營批新北不願蓋社會住宅 侯友宜：視地方需求興建

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，興建社會住宅需要視各地狀況來決定，市府會採滾動式調整。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，興建社會住宅需要視各地狀況來決定，市府會採滾動式調整。記者張睿廷／攝影

新北市總質詢第五日，民進黨團認為新北市府不願在公有都更案中興建社會住宅，就算有蓋，中籤率也偏低，使年輕人生活相當辛苦。新北市長侯友宜回應，新北公辦都更地點多，但不是每個地點都適合蓋社會住宅，若當地民眾有需要，市府當然會往這個方向努力，會做好滾動式調整，但公辦都更獲得的土地就算沒有蓋社會住宅，也會以回饋民眾為原則來使用。

市議員彭佳芸、賴秋媚提到，永和大陳義胞社區與新店行政園區在都更案中所配得的房地在今年就處份了29筆、1291坪，若能拿來做社會住宅，其實可以省下租金補貼的經費，還能有長遠收益。

市議員彭佳芸說，新北房價不斷高漲，年輕人相當需要社會住宅，像三重的中籤率就很低，新店央北的社宅中籤率也只有28.9%，市府不能一直將公辦都更的土地賣掉，應該多興建社會住宅。

陳科名說，舊新莊派出所公辦都更案共有7500平方公尺，預計興建兩棟地上27層及33層的建築物，這塊地有75%是市有地，希望能公開市府能在都更案中能換回多少比例？興建多少的社會住宅？

侯友宜回答，市府可在舊新莊派出所公辦都更案中分回71%的價值，共234戶。由於台灣人口越來越少，市府會待大樓興建完時檢視新北社會住宅餘量，若地方有社宅需求，市府就會朝這個方向做，隨時滾動式檢討、調整。

侯友宜提到，永和大陳義胞社區這個案子，是為了還債，比較特殊。針對多元性的社會住宅當然要蓋，但社會住宅須考量的點較多，若民眾不喜歡這個地點，不願來住，就會變成浪費資源。他們協助年輕人的方式不只社宅，像新北一年就提供了3.2萬戶的租金補貼，這是全國最多的，由於可以彈性利用，選擇自己想住的地方，這樣的政策大家都很喜歡。

侯友宜指出，市府一定會活化土地，絕不可犧牲公有利益，他們會將回饋獲得的公益空間，優先照顧新北市民，達到利益最大化。

綠營批評，新北興建社會住宅意願低，年輕人生活相當辛苦。圖／新北市城鄉局提供
綠營批評，新北興建社會住宅意願低，年輕人生活相當辛苦。圖／新北市城鄉局提供
新北市新店央北社會住宅中籤率僅有28.9%，議員認為這樣的機率偏低，要新北市興建更多社宅。圖／新北市城鄉局提供
新北市新店央北社會住宅中籤率僅有28.9%，議員認為這樣的機率偏低，要新北市興建更多社宅。圖／新北市城鄉局提供

社會住宅 都更 新北 侯友宜

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