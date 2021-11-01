到河濱躲監視器偷倒家庭垃圾 新北稽查當場抓包重罰

為維護乾淨的河濱公園，新北高灘處辦理聯合稽查，並在10月取締違法丟棄家庭垃圾民眾共計9件，處罰1200元至6000元罰鍰；高灘處呼籲，民眾還是要購買專用垃圾袋至指定點丟棄，否則將公布違法照片，以捍衛所有市民的權益。

新北高灘地被稱為城市之肺，是許多市民運動休憩的好地點，但卻有不守規矩的民眾長期攜帶家庭垃圾至河濱公園垃圾桶丟棄，導致周圍環境髒亂不堪。

高灘處指出，新北河濱公園有幾處常遭丟棄垃圾，其中又以永和區福和橋下情形最為嚴重，過去常不定期擷取監視器畫面提供給環保局開罰，但遭亂丟情形卻越來越嚴重，在9月與環保局會勘研議後，高灘處從10月起偕同環保局及警察局聯合稽查，取締違法丟棄家庭垃圾民眾共計9件，成效良好，現況家庭垃圾量已有大量減少。

高灘處表示，河濱園區長期設置警語告示牌並有裝設監視器錄影，仍有無法以監視器監測到之地點，不過高灘處會將相關熱點予以盤點，後續協同環保局及警察局，在未來每個月辦理不定時聯合稽查，違者將由環保局及警察局依廢棄物清理法依法告發，可處1200元至6000元罰鍰，並公布稽查結果與照片，呼籲民眾勿以身試法，並請發揮公德心。另外，高灘處還將請環保局現場設置機動攝影機，即時監控違法民眾行為。