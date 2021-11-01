新北女水電志工從穿針線到穿電線 男師傅也佩服

新北婦女服務中心近年開辦水電修繕培訓班，廣受好評，許多結業婦女還到獨居長輩或是社區公益空間幫忙修水電，一旁帶領她們的老師傅表示，志工們都認真施作，遇有不懂立即發問，對於她們充滿熱情都豎起大拇指稱讚。

婦女服務中心近年開辦許多培訓班，其中「修水電，Women Can！」培訓計畫從106年起就推出，獲得婦女朋友熱烈的迴響，許多結業的女性水電工都到獨居長輩或是社區公益空間協助修水電。

社會局說明，位於板橋區四川路一段325巷2弄，有棟將近50年屋齡的2層樓老舊宿舍，財政局準備在整修後做為公益空間使用，近期特別請女性水電志工隊出任務，她們也從10月14日起至31日前往協助修繕；過程中先由協助志工隊的老師傅林隆盛先將現場空間繪圖配線，再由女性水電志工按圖施工。

婦女服務中心授課講師呂理民表示，該棟建築經過多次整修，原有電源線路混亂，電線、插座孔也老舊腐朽，必須重新拉線改附掛緊貼牆壁的明線，並使用壓條，內容比平時授課還複雜，但志工們都認真施作，遇有不懂立即發問。

水電志工林芳儀表示，自己原本是家庭主婦，為省錢常自己在家修東西，結果看到市府剛好有免費課程就報名參加，很開心能學習到許多實用知識。

林芳儀還說，協助老屋修繕時其實大家都很興奮，因為終於有大型實作機會，跟課堂上課或小實作很不一樣，過程中也了解到自己還有許多不足之處，好在最後有老師的協助才順利完成，而在完成配線通電、室內電燈亮起那刻，女志工們全都驚叫起來，既興奮又感到有成就感。

社會局補充，這次參與的有8位女性水電志工由隊長吳鈴馨帶隊，包含涂秀英、陳瓊羨、鍾鳳珠、陳金盞、蔡月梅、林芳儀和吳孟芬等，她們都是109年參加培訓班結業，並通過丙級室內配線證照考試，對於幫忙協助修繕水電充滿著熱情，連一旁帶領她們的2位水電甲級老師傅都豎起大拇指稱讚。