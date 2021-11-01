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北市明起開放關懷據點 長者可共餐卡拉OK麻將課也開放

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
黃珊珊說，中央流行疫情指揮中心公布今天本土再加零，台北市除上周有一例確診外，從第四十一周開始都為零例，尤其第三十七周到現在很多都是舊案，明顯沒有傳染給別人的狀況。圖／北市府提供
黃珊珊說，中央流行疫情指揮中心公布今天本土再加零，台北市除上周有一例確診外，從第四十一周開始都為零例，尤其第三十七周到現在很多都是舊案，明顯沒有傳染給別人的狀況。圖／北市府提供

新冠疫情趨緩，台北市副市長黃珊珊今天也宣布，台北市從明天開始，除配合中央放寬口罩相關措施，有些地方可以有條件免戴口罩外，台北市從明天起，也將開放社區照顧關懷據點及長青學苑；另外，台北市體育活動也將有條件免戴口罩、體育場館容留人數也回歸各場館規定。

黃珊珊說，中央流行疫情指揮中心公布今天本土再加零，台北市除上周有1例確診外，從第41周開始都為零例，尤其第37周到現在很多都是舊案，就是當時5月份疫情大爆發的為症狀感染者，不過這些個案明顯沒有傳染給別人的狀況，疫情平穩。

黃珊珊表示，台北市從明天起，將放寬口罩相關措施，有些地方可以有條叫免戴口罩，台北市將遵循中央的指引開放。

另外，北市明天起開放社區照顧關懷據點，社會局長周榆修表示，北市開放照顧關懷據點及長青學苑，共餐原則是同意開放長者內用共餐及外帶餐食；課程原則則是同意開放辦理卡拉OK、麻將及桌遊課程，不過據點仍應函報社會局申請復辦，截至11月1日已經有260家社區照顧關懷據點復辦。

另外，台北市體育活動有條件免戴口罩、體育場館容留人數也回歸各場館規定。黃珊珊說，從11月02日放寬二級警戒後的運動指引，有條件免戴口罩包括室內戶外運動場所、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等。

黃表示，運動場館的容留人數回歸各運動場館規定，至於泳池水質及餘氯含量等標準回歸「台北市營業衛生管理自治條例」規定。不過場館仍需維持實聯制、量體溫、主動申報健康檢查、出入口單一動線、加強手部消毒，維持社交距離、加強環境消毒等。

北市 口罩 疫情 黃珊珊

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