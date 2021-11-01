盧秀燕上任3年增設8座親子館 議員：地方需求大

台中市議員張廖乃綸指出，今年4到8月，即使在疫情期間，台中親子館等設備服務人次將近18萬，網路服務超過412萬人次，可見需求很大。市府將在西屯設第一座親子館暨公托，另她希望能在國安段社會住宅規劃親子館，讓西屯溪西及溪東地區都有親子館，民眾不用奔波。

市議員張廖乃綸說，人口危機已經成為國安問題，地方政府財政吃緊，市長盧秀燕上任積極推動公托、公幼及親子館倍增計畫，台中市原本只有4座親子館，3年來已增加了8座，另設置7處托育資源中心，各地對親子館的需求真的很大。

張廖乃綸指出，台中市2013年至2014年6月，共設立3所公設民營托嬰中心，不過，前市長林佳龍上任後，公托設置的進度延緩，4年才增設清水公托中心和坪林公辦民營托嬰中心。

其中，坪林公辦民營托嬰中心還是在前市長胡志強任內2013年就開始規劃，被拖延了5年才成立。而市長盧秀燕上任後，公托已經從原本的5家增加到17家，成長家數是前市長林佳龍四年任內的6倍，可收托嬰兒數達444人。

社會局長彭懷真表示，增設公共托育設施最具體的表現就是預算，2018年市府編列公托預算為7240萬，明年市府的預算數增加至5倍、達3億3485萬，親子館的經費也都倍增，這代表市府是玩真的，明年底台中市佈建50處公托沒有問題，因為場地和經費都已經到位。