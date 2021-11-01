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虐嬰案頻傳 議員要求中市公托設「監管雲」護寶貝

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽（左）施志昌要求公托先設「監管雲」。圖／林祈烽
台中市議員林祈烽（左）施志昌要求公托先設「監管雲」。圖／林祈烽

台北市和新北市都已施行「托嬰監管雲」計畫，台中市議員林祈烽表示，中市公托應先辦理，未來不管公托或私托都應全面納入監管。社會局長彭懷真表示，社會局已編列預算，等年底通過後，公托中心明年即可實施。

市議會第六次定期會民政業務質詢第2天，市議員林祈烽、施志昌關心托嬰「監管雲」的設置問題。林祈烽說，在托嬰中心裝設一套無法讓保母或業者刪除的監視系統，應是家長可以接受的最好方法。

林祈烽表示，「兒少法」有明文規定，訂有「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」但有事情發生，業者往往假藉設備剛好故障或影片已刪除等藉口，查無實證，到後來，家長往往成為受害弱勢方。

林祈烽指出，台北市和新北市都已開始試辦或實施「托嬰監管雲」的計畫，新北市25家公托中心，9月開始都可自動將公托中心的監視器畫面上傳至雲端備分，並加密保存，讓影像得以留存在雲端30日，期望達成預防、事中調閱、事後佐證等效果。

台中市有178處托嬰中心，公設民營有17處，收托人數幾乎都滿額。這17處的公設民營托嬰中心，應該率先全面裝設公托監管雲系統，先從公部門開始做起，讓所有托嬰的家長都能更安心。

局長彭懷真表示，托嬰中心裝監視器是這兩、三年才開始的事，目前所有托嬰中心都有裝設，但監管雲系統造價很高，目前一家平均成本是25萬元，全市178家就要4450萬元。

台中市現有清水和南屯兩處托嬰中心的監管雲在試辧中，等明年預算通過後，17家公托都會接著辦理，未來會往全面納入所有托嬰中心的方向努力。

托嬰 台中市

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