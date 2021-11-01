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菱角成功促銷 台南官田農會到新北辦現煮試吃會

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
菱角主產地台南官田農會到新北辦現煮試吃會，成功促銷。圖／官田農會提供
菱角主產地台南官田農會到新北辦現煮試吃會，成功促銷。圖／官田農會提供

菱角進入產期，主產地台南官田區農會，上周末到新北市促銷菱角，現場煮菱角排骨等美食讓當地民眾試吃品嘗，受到消費者歡迎，賣出1台斤菱角1500包、熟菱角3斤裝500盒，菱角豬腳、菱角排骨近千盒，成功提升官田農會菱角知名度。

官田農會總幹事林定億說，農會近幾年賣菱角主力市場設定在北部，行銷方式是現場煮食販售，新鮮美味的菱角許多民眾吃過讚不絕口，當場下單有些人一次買幾十斤、甚至幾百斤也不手軟，銷售成績都不錯，還有人到場賣完了還會到農會網站下單，行銷後宅配訂單也增加不少。

林定億表示，農會菱角共同運銷台北農產運銷公司，能起穩定菱角價格作用，避免盤商操控產地收購價、影響農民收益；農會自己也會賣生菱角、菱角仁、熟菱角，期望多元管道行銷讓菱角銷售更暢旺，價格也更穩定。

官田區農會近年到中北部行銷菱角，今年北部行銷一連四天到新北市板橋農會、汐止、蘆洲、五股等農會現場烹煮菱角排骨，民眾品嘗後許多大讚好吃、當場買熟菱角或生菱角仁，行銷的效果好。

菱角主產地台南官田農會到新北辦現煮試吃會，成功促銷。圖／官田農會提供
菱角主產地台南官田農會到新北辦現煮試吃會，成功促銷。圖／官田農會提供
菱角主產地台南官田農會到新北辦現煮試吃會，成功促銷。圖／官田農會提供
菱角主產地台南官田農會到新北辦現煮試吃會，成功促銷。圖／官田農會提供
菱角主產地台南官田農會到新北辦現煮試吃會，成功促銷。圖／官田農會提供
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