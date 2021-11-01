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寵物殯葬處理問題多 新北民代促立法管理

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示會與中央討論，若現行法令無法處理，就會訂定寵物殯葬管理自治條。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示會與中央討論，若現行法令無法處理，就會訂定寵物殯葬管理自治條。記者張睿廷／攝影

新北市議會總質詢第5日，民進黨團針對新北市寵物殯葬管理問題提出質疑，認為市府沒有管理寵物火化問題，業者未妥善處理寵物屍體，造成污染、收費等問題。新北市長侯友宜表示，目前寵物屍體處理是由中央管理，但法令若有不足之處，市府也能訂定自治條例來管理。

市議員彭佳芸提到，新北市部分業者會在農地、河川周邊火化寵物屍體，不只造成空污，河川也受到影響，過去2年就接到4件投訴案，居民對此相當憤怒。希望了解究竟該由誰來管理，要怎麼管？

賴秋媚、林銘仁提到，現在許多飼主都會以高規格送走心愛的毛小孩，而許多業者就是看準飼主這種心態，在收費項目上巧立名目欺瞞飼主，在法令尚未完備前，消費者無法明確看到收費範圍，這樣不透明的收費可能讓飼主成為冤大頭、造成消費糾紛。

市議員陳科名提到，一般人的生命園區都有相關規定，且現行的殯葬條例是以人為主體，但寵物不在規範行列內，所以寵物納骨塔變成無法可管，認為市府應該訂定寵物殯葬管理自治條例，讓合法業者保障，創造政府、飼主、業者三贏。

侯友宜表示，依照規定，現行方法就是要在非都市土地申請變更核准後，才能讓寵物殯葬啟動，這相關的問題市府會跨局處來處理、管理。

侯友宜指出，關於安葬的相關問題，會再與農委會討論，若現行法令不能運作，他們就會補強，若需要訂定寵物殯葬管理自治條例才能解決，新北市府就會去做，協調出最佳處理方式。

寵物 侯友宜

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