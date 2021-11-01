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新北搭熱潮推「柴與遊戲」 與可愛柴狗便箱合照抽大獎
韓劇「魷魚遊戲」全球爆紅，新北環保局也搭熱潮推「柴與遊戲」可愛柴狗便（袋）箱活動2.0，民眾只要前往狗便箱上傳拍照打卡至「新北i環保」粉專活動留言處，再填寫問卷即可參加抽獎，將有機會獲得熱門名牌3C好禮。
環保局秘書徐維遠表示，新北在今年8月啟用20座新北限定版「新北可愛柴」造型的狗便箱，並辦理「屎滅之任」及「九品鏟屎官」兩項網路抽獎活動，廣受民眾歡迎，因此11月再加碼推出「柴與遊戲」，盼能延續熱潮。
徐維遠說明，民眾即日起至11月30日只要攜帶寵物前往與轄內20座「新北可愛柴」造型的狗便箱進行合照，並上傳照片至「新北i環保」臉書粉專活動貼文留言處，標記所在公園（如#淡水兒童公園），再填寫問卷，即有機會獲得寶可夢晶燦鑽石Switch遊戲片、HomePod mini、AirPods Pro等好禮。
徐維遠補充，「新北可愛柴」狗便箱設置地點有板橋動物之家、中和動物之家、中和四號寵物公園、中和民有公園、新店交通公園、新店太平運動公園、林口力行寵物公園、林口松柏滯洪池公園、八里渡船頭公園、土城綜合體育場、五股芳洲公園、板橋溪北公園、板橋環河公園、泰山貴子兒童公園、淡水兒童公園、新莊龍鳳公園、樹林潭底公園、鶯歌永昌公園、新店廣興河濱公園。
環保局表示，除現有狗便箱外，明年也將依管理單位需求，補助各單位設置狗便箱，並持續增加新北限定版可愛柴狗便袋箱的設置數量。環保局提醒，民眾遛狗應隨手清理狗便，飼主若放任毛小孩隨地便溺未清理，可處3000至6000元罰鍰，而罰鍰金額逾5000元者，還需參加環境教育講習1小時；另外也將同時祭出「狗便懸賞令」歡迎民眾檢舉。
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