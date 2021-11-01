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迎戰缺工、氣候變遷 農委會工研院展示智慧農工成果

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
迎戰缺工、氣候變遷，農委會與工研院展示智慧農工成果。記者周宗禎／攝影
迎戰缺工、氣候變遷，農委會與工研院展示智慧農工成果。記者周宗禎／攝影

農業缺工、氣候變遷問題越來越大，台灣農業面臨轉型升級、開放市場國際競爭壓力；工研院台南分院今天舉辦「創新農工跨域合作成果發表會」，展出與農委會合作的最新研究成果：土壤「快篩」能在30分鐘內得知土壤營養成份、防範柑橘日燒不再只能靠老農經驗、畜舍掃地機器人等16項許多農友難以想像的「智慧農業新技術、農工成果」，讓人眼睛一亮。

這項展示說明會上午在工研院台南六甲院區舉行。展出農委會、工研院結合國內農業基礎技術與資通訊科技快速發展優勢，不同領域專家團隊合在有限時間完成的研發成果：

例如「3D豬隻體側量測」、「生態資材數位預控生產設備」這兩項系統開發產品完成，後者更藉計畫成果與產業界合作成立新創公司；土壤肥力快篩檢測套組、稻作重要病害預測警示系統、植株成長光譜專家規則庫及光源模組開發、柑橘果實日燒預警系統與植物病害高敏度檢測快篩等5項經實測已具技轉成效。

農委會副主委陳駿季表示，農工合作短短兩年多能有這些成果，代表跨領域合作確實能加速計畫成果落地實施，並可針對產業關鍵需求，快速提供對應技術解決方案及應用價值，16項農工合作成果都是自主研發。

農委會兩年前由所屬試驗改良場所與經濟部工研院合作，投入傳統產業升級轉型，提升生產環境管理與農產品安全；今天的成果發表會展示如何透過科技解決農民受天候、缺工影響等問題，希望帶動新農業價值提升，促進國內農業更多面向跨域合作與發展。

迎戰缺工、氣候變遷，農委會與工研院展示智慧農工成果。記者周宗禎／攝影
迎戰缺工、氣候變遷，農委會與工研院展示智慧農工成果。記者周宗禎／攝影
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