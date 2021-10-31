配對率近三成！新北首場年度未婚聯誼 成功者獲電影票

新北「2021幸福時刻」未婚聯誼今登場，有60名未婚男女幸運報名成功，新北民政局表示，活動讓男女進行闖關遊戲、分組談心等，還特別設計「客家童玩DIY」體驗客家庄懷舊童趣，今日共有16人配對成功，配對率達26.67%，將獲「加倍升溫電影票」延續良緣，期待所有參與者都能找到心儀對象，未來有機會一同參加聯合婚禮。

新北今在三峽客家園區舉辦「2021幸福時刻」未婚聯誼，共有60名未婚男女在活動中進行闖關遊戲、分組談心與共進下午茶等活動，主辦單位還搭上「魷魚遊戲」童玩遊戲風，設計「客家童玩DIY」，讓民眾體驗家庄懷舊童趣。

民政局說明，活動中會給參與者寫想配對的3人，經過交叉比對後配對，今日男女各30人中，共有16人配對成功，配對率達26.67%，成功者將獲贈「加倍升溫電影票」，盼良緣延續；另外還發送參加男女幸福宣言「愛情對對碰」馬克杯，期望他們也能在新北找到專屬愛情。

民政局補充，這次聯誼活動設計在闖關中增進彼此認識機會，其中「客家童玩DIY」環節還讓大家體驗客家懷舊童玩「甩紙炮」，大家在過程中互尬聲響，現場氣氛相當緊張刺激、笑稱不斷；且活動地也正舉辦「藍染節」，期待參與者未來還能相約回來體驗藍染DIY及各式展覽等。

捷運公司司機員洪先生說，自己工作屬三班制，難尋另一半，這次幸運抽到排休報名成功，希望能配對成功、終結單身；公職人員黃先生說，平時忙工作，年近四十才發現少個另一半，在朋友的鼓勵下報名，期待能找到對象攜手參加新北聯合婚禮。

民政局提到，這場未婚聯誼女性參加者中有2成3職業是教師，主因平時工作環境單純，接觸對象僅有同事及學生，不易認識異性朋友，期待她們都能在活動中順利找到心儀對象。