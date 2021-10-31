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靈鷲山辦瑜伽燄口法會 超渡城中城虎豹潭受難者
靈鷲山今天舉辦《藥師經》暨瑜伽燄口法會，法會設立5大公益牌位，為高雄城中城和雙溪虎豹潭等事故受難者祈福。靈鷲山本著關懷地方初衷，今天捐贈贊普的民生物資和高功率太陽能閃爆燈100組、住宅警報器1000個給新北市政府，新北民政局長柯慶忠代表受贈，並回贈感謝狀表示謝意。
靈鷲山每年農曆7月水陸法會啟建前，會事先舉辦5場先修法會。2022年靈鷲山水陸法會的第1場先修法會，今天結合靈鷲山一年一度的聖山寺秋季祭典，舉辦《藥師經》暨瑜伽燄口法會。
法會設立的5大公益牌位分別為虎豹潭溺水事件罹難亡靈、高雄城中城大樓火災罹難亡靈、掌管新型冠狀病毒瘟疫神眾、全球新型冠狀病毒罹難亡靈、台灣東北角濱海公路台2線74K-135K車禍意外罹難者。
靈鷲山表示，法會全程如法如儀，念誦藥師經相應藥師佛12大願慈悲喜捨的精神，祈願一切眾生皆能離苦得樂。下午舉辦瑜伽燄口，敬設美味齋食，仰仗三寶加持力，普施餓鬼道眾生，並召請法界眾生前來聽聞佛法、皈依受戒，令生起善心，俱足正知見，脫離苦趣，成就菩提，冥陽兩利。
靈鷲山愛心贊普行之有年，柯慶忠今天代表新北市長侯友宜出席法會時說，今年是艱難的一年，感謝靈鷲山捐贈愛心贊普物資及消防設備，嘉惠三重、蘆洲、瑞芳地區弱勢族群，將愛心擴散到地方的每個角落，傳達法會的布施精神，勸發菩提心讓人感動。
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