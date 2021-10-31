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小愛爸爸參加兒童之家活動 北市議員游淑慧變裝現身

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
表態參選基隆市長的前立委謝國樑（右），今天以小愛爸爸身分到基隆主恩兒童之家參加活動。台北市議員游淑慧也裝扮成影集魷魚遊戲「123木頭人」娃娃現身，與小朋友同樂。圖／謝國樑團隊提供
表態參選基隆市長的前立委謝國樑（右），今天以小愛爸爸身分到基隆主恩兒童之家參加活動。台北市議員游淑慧也裝扮成影集魷魚遊戲「123木頭人」娃娃現身，與小朋友同樂。圖／謝國樑團隊提供

表態參選基隆市長的前立委謝國樑，今天到基隆主恩兒童之家參加活動，合唱詩歌。台北市議員游淑慧也裝扮成影集魷魚遊戲中的「123木頭人」娃娃現身，與小朋友同樂。

謝國樑今天下午以「小愛爸爸」身分，和變裝登場的游淑慧一起基隆主恩兒童之家，陪伴孩子們度過開心的周日午後時光。兩人在聽過兒童之家徐牧師介紹主恩兒童之家事務後，與眾人合唱詩歌，再分送文具糖果給小朋友。

謝國樑說，大家一起合唱詩歌「我的腳步」，他還帶了一些文具和糖果分送小朋友，看到孩子們臉上滿足的笑容，內心實在無比感動。他要謝謝徐牧師，也謝謝游淑慧，更謝謝每一位可愛又天真無邪的孩子，希望小愛爸爸可以帶來更多勇氣與信心，讓大家的生活一步一步都充滿著愛與祝福。

游淑慧行前也在臉書預告「變裝第一站」，下午先和小愛爸爸謝國樑到主恩兒童之家與孩子們合唱詩歌，希望每個孩子都因天父的愛，平安喜樂。接著再穿這套衣服參加台電在內湖行善里的說明會，最後參加晚上的「凱道變裝趴」。

表態參選基隆市長的前立委謝國樑，今天以小愛爸爸身分到基隆主恩兒童之家參加活動。台北市議員游淑慧也裝扮成影集魷魚遊戲「123木頭人」娃娃現身，與小朋友同樂。圖／謝國樑團隊提供
表態參選基隆市長的前立委謝國樑，今天以小愛爸爸身分到基隆主恩兒童之家參加活動。台北市議員游淑慧也裝扮成影集魷魚遊戲「123木頭人」娃娃現身，與小朋友同樂。圖／謝國樑團隊提供
表態參選基隆市長的前立委謝國樑，今天以小愛爸爸身分到基隆主恩兒童之家參加活動。圖／謝國樑團隊提供
表態參選基隆市長的前立委謝國樑，今天以小愛爸爸身分到基隆主恩兒童之家參加活動。圖／謝國樑團隊提供
表態參選基隆市長的前立委謝國樑（右一），今天以小愛爸爸身分到基隆主恩兒童之家參加活動。台北市議員游淑慧（左一）也裝扮成影集魷魚遊戲「123木頭人」娃娃現身，與小朋友同樂。圖／謝國樑團隊提供
表態參選基隆市長的前立委謝國樑（右一），今天以小愛爸爸身分到基隆主恩兒童之家參加活動。台北市議員游淑慧（左一）也裝扮成影集魷魚遊戲「123木頭人」娃娃現身，與小朋友同樂。圖／謝國樑團隊提供

游淑慧 謝國樑 基隆

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