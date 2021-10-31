快訊

美國務卿會晤大陸外長 警告「勿單方面改變台海現狀」

一張圖看天氣！下周兩階段變化 鋒面襲台將變天

五股垃圾山變「夏綠地」 新北核准臨時建物許可共109件

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
五股「夏綠地」專案協助業者進行土地合法使用及輔導相關產業進駐，共計輔導109間廠家取得臨時建築物使用許可，讓土地皆能合法使用。圖／新北市工務局提供
五股「夏綠地」專案協助業者進行土地合法使用及輔導相關產業進駐，共計輔導109間廠家取得臨時建築物使用許可，讓土地皆能合法使用。圖／新北市工務局提供

新北啟動五股「夏綠地」專案，解決五股垃圾山違章建築與公共安全的問題，該專案執行完畢共輔導了109間廠家全數取得臨時建築物使用許可，讓土地皆能合法使用。工務局強調，廠家提出申請的建築必須在建築結構、消防安全及外型上符合標準，並通過相關評估後才符合拆除重建資格。

新北為改善五股垃圾山環境，啟動「夏綠地」專案，透過產業納管、綠美化施作等方式，解決當地違章建築與公共安全問題，專案目前已執行完畢，共輔導109間廠家全數取得臨時建築物使用許可，讓土地皆能合法使用。

工務局統計，當地在市府計畫範圍內共有677家違規廠家，其中220家送件申請合法化；有161案審查通過，其中113案申請到臨時建築許可，為工務局輔導列管對象；最終核准109案，其餘因3案未興建現場應回復原有合法使用，另1案申請單位則為環保局，需配合工程進度由環保局管制。

工務局表示，廠家提出申請的建築必須在建築結構、消防安全及外型上符合標準，並通過相關評估後才符合拆除重建資格，但有些在案件在審查階段就未按圖施工、外單位消防或道路基金還沒繳交；另外有些則是與地主有糾紛，就沒有走完申請程序。

工務局補充，沒有申請或沒通過的，廠家或地主就要自行拆除及綠化，否則就會由拆除大隊出動協助，不過目前大家都滿配合，僅有少數進行強拆，市府也不會收取相關費用。另外，審查通過卻沒申請臨時建築許可的，很多是申請興辦事業計畫，像是改當停車場等，就沒有建築的問題。

工務局強調，專案執行期間，市府各單位給予業者充分協助，以提高審查效率，並派專人直接實地說明，好讓申請業者可明白後續應修正及規劃方向，也藉此提高業者申請意願。

工務局長詹榮鋒表示，市府積極整治五股垃圾山亂象，除將「中興路以北」及「中興路以南中央軸帶」公有地內的違規工廠占用、違法棄置物進行整頓，也透過綠美化方式，將土地整理為景觀綠地及興闢中央軸帶道路，讓原本的垃圾山煥然一新。

五股「夏綠地」專案協助業者進行土地合法使用及輔導相關產業進駐，共計輔導109間廠家取得臨時建築物使用許可，讓土地皆能合法使用。圖／新北市工務局提供
五股「夏綠地」專案協助業者進行土地合法使用及輔導相關產業進駐，共計輔導109間廠家取得臨時建築物使用許可，讓土地皆能合法使用。圖／新北市工務局提供
五股「夏綠地」專案協助業者進行土地合法使用及輔導相關產業進駐，共計輔導109間廠家取得臨時建築物使用許可，讓土地皆能合法使用。圖／新北市工務局提供
五股「夏綠地」專案協助業者進行土地合法使用及輔導相關產業進駐，共計輔導109間廠家取得臨時建築物使用許可，讓土地皆能合法使用。圖／新北市工務局提供
五股「夏綠地」專案協助業者進行土地合法使用及輔導相關產業進駐，共計輔導109間廠家取得臨時建築物使用許可，讓土地皆能合法使用。圖／新北市工務局提供
五股「夏綠地」專案協助業者進行土地合法使用及輔導相關產業進駐，共計輔導109間廠家取得臨時建築物使用許可，讓土地皆能合法使用。圖／新北市工務局提供

建築 新北 綠美化

延伸閱讀

2021新北紀錄片獎揭曉 台商衍生單親家庭《迴山》奪冠

相關新聞

配對率近三成！新北首場年度未婚聯誼 成功者獲電影票

新北「2021幸福時刻」未婚聯誼今登場，有60名未婚男女幸運報名成功，新北民政局表示，活動讓男女進行闖關遊戲、分組談心等...

靈鷲山辦瑜伽燄口法會 超渡城中城虎豹潭受難者

靈鷲山今天舉辦《藥師經》暨瑜伽燄口法會，法會設立5大公益牌位，為高雄城中城和雙溪虎豹潭等事故受難者祈福。靈鷲山本著關懷地...

新北呼應COP26氣候峰會 多面向推動2050零碳藍圖

聯合國COP26氣候峰會登場，新北環保局也呼應表示，新北在去年就率先簽署氣候緊急宣言，並於今年4月宣布淨零碳、加入Cit...

2021新北紀錄片獎揭曉 台商衍生單親家庭《迴山》奪冠

新北今舉辦年度紀錄片獎頒獎典禮，共有11部優選影片，前三名將獲頒獎金，冠軍《迴山》導演林佑恩分享，希望自己因台商所留下的...

YouBike違規記點成效差 車身編碼小民眾想檢舉也無法

北市YouBike2.0截至9月底止已啟用647站，原有YouBike1.0也維持400站，議員潘懷宗指出民眾使用變得便...

淡水女路培訓女導覽員首發 親子團邊走邊學收穫滿滿

新北今辦理「淡水女路」培訓女性導覽員活動，新北社會局表示，路線彰顯女性在淡水的特色與歷史價值，而這次培訓活動中學員當相當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。