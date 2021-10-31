五股垃圾山變「夏綠地」 新北核准臨時建物許可共109件
新北啟動五股「夏綠地」專案，解決五股垃圾山違章建築與公共安全的問題，該專案執行完畢共輔導了109間廠家全數取得臨時建築物使用許可，讓土地皆能合法使用。工務局強調，廠家提出申請的建築必須在建築結構、消防安全及外型上符合標準，並通過相關評估後才符合拆除重建資格。
新北為改善五股垃圾山環境，啟動「夏綠地」專案，透過產業納管、綠美化施作等方式，解決當地違章建築與公共安全問題，專案目前已執行完畢，共輔導109間廠家全數取得臨時建築物使用許可，讓土地皆能合法使用。
工務局統計，當地在市府計畫範圍內共有677家違規廠家，其中220家送件申請合法化；有161案審查通過，其中113案申請到臨時建築許可，為工務局輔導列管對象；最終核准109案，其餘因3案未興建現場應回復原有合法使用，另1案申請單位則為環保局，需配合工程進度由環保局管制。
工務局表示，廠家提出申請的建築必須在建築結構、消防安全及外型上符合標準，並通過相關評估後才符合拆除重建資格，但有些在案件在審查階段就未按圖施工、外單位消防或道路基金還沒繳交；另外有些則是與地主有糾紛，就沒有走完申請程序。
工務局補充，沒有申請或沒通過的，廠家或地主就要自行拆除及綠化，否則就會由拆除大隊出動協助，不過目前大家都滿配合，僅有少數進行強拆，市府也不會收取相關費用。另外，審查通過卻沒申請臨時建築許可的，很多是申請興辦事業計畫，像是改當停車場等，就沒有建築的問題。
工務局強調，專案執行期間，市府各單位給予業者充分協助，以提高審查效率，並派專人直接實地說明，好讓申請業者可明白後續應修正及規劃方向，也藉此提高業者申請意願。
工務局長詹榮鋒表示，市府積極整治五股垃圾山亂象，除將「中興路以北」及「中興路以南中央軸帶」公有地內的違規工廠占用、違法棄置物進行整頓，也透過綠美化方式，將土地整理為景觀綠地及興闢中央軸帶道路，讓原本的垃圾山煥然一新。
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