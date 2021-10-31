2021新北紀錄片獎揭曉 台商衍生單親家庭《迴山》奪冠

新北今舉辦年度紀錄片獎頒獎典禮，共有11部優選影片，前三名將獲頒獎金，冠軍《迴山》導演林佑恩分享，希望自己因台商所留下的單親家庭故事能讓有同樣背景的人被看到；市長侯友宜表示，冠軍影片令人感動，新北此活動長期以來培養出許多被世界看到的導演，期待持續鼓勵更多新銳。

2021新北市紀錄片獎今舉辦頒獎典禮，共入選11部優選影片，主辦單位也公布其中前三名得獎影片，並分別給予獎金新台幣10萬、8萬及6萬元，希望藉此鼓勵創作團隊。

「新北市與紀錄片工作者一同邁步前行」侯友宜表示，11年的紀錄片感動無所不在，每部記錄片都記載著生命故事，今年有140部參選作品，其中冠軍影片－《迴山》拍出導演自己家庭故事，以及成長的辛酸血淚，令人相當感動。

《迴山》導演林佑恩分享，自己是第一代台商家庭長大的孩子，深知那個年代很多因台商家庭所留下的單親家庭，而過去一直沒有相關影片提到，他也期盼透過自己所導的紀錄片分享自身故事，告訴有類似家庭背景他們並不是一個人；另外也謝謝新北的肯定，給予新導演有很大的鼓勵。

侯友宜強調，新北有兩部《綠色牢籠》、《老鷹之手》已經得到大家的認同，國際影片上也非常肯定，證明新北紀錄片從亞洲、歐美到全世界，可以跟國際影片接軌，也盼能培養更多被世界看到的傑出導演。