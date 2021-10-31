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YouBike違規記點成效差 車身編碼小民眾想檢舉也無法

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
YouBike採違規記點永久累計制，但八年來累計5點遭停權2個月僅有6人，甚至無人累計7點遭取消會員資格。圖／本報資料照片
YouBike採違規記點永久累計制，但八年來累計5點遭停權2個月僅有6人，甚至無人累計7點遭取消會員資格。圖／本報資料照片

北市YouBike2.0截至9月底止已啟用647站，原有YouBike1.0也維持400站，議員潘懷宗指出民眾使用變得便利，但違規行為也跟著發生。YouBike違規記點是永久累計制，但八年來累計5點被停權2個月僅有6人，甚至無人累計7點遭取消會員資格，他認為稽查違規記點人員僅2名，人力吃緊，車身編碼過小，民眾也無法檢舉，導致違規駕駛滿街跑，因此他建議應將車身編碼應放大提供民眾清楚辨識，交通局也允諾會要求業者。

根據YouBike違規記點辦法，行駛騎樓、人行道上未慢速行駛、人行道上按鈴催促行人、闖紅燈、騎在快車道、逆向行駛等違規行為均可記點一次，會員記點累計達3點停權2周，累計達5點停權2個月，累計達7點取消會員資格。

潘懷宗指出，交通局YouBike稽查違規記點部分僅有2名交通助理員執行，依據民眾申訴自行車或YouBike使用者常有違規行為處輪流值勤稽查，人力不足又要兼顧北市各區域，八年來累計7714記點次數，但要重複抓到違規者的情形困難，儘管YouBike違規記點是永久累計，累計5點被停權2個月僅有6人，甚至無人累計7點遭取消會員資格。

潘懷宗表示，違規遭記點原因主要多為行駛騎樓、逆向行駛及行駛人行道，騎乘禮儀除了靠使用者本身，也須仰賴全民監督，YouBike車身前後各有一處編碼，卻標示過小不易辨識，甚至有的毀損無法識別，因此，潘懷宗要求YouBike編碼應放大提供民眾清楚辨識，方便檢舉。

交通局長陳學台坦言取締人力不足，至於YouBike前方編碼印於車籃上，面積大容易放大，至於後方編碼可利用面積小，需另尋解決辦法，但潘懷宗質疑這是業者思維，交通局應考量民眾安全向業者做出要求，陳學台也允諾會請業者放大身車編碼，待下個月與業者開會時提出。

YouBike 北市 人行道 潘懷宗

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