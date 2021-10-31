新北山藥展售會今開賣 拿限量體驗券還可抽超商禮券

山藥產季到來，新北市農業局舉辦山藥評鑑競賽，除選出今年新北山藥王，今天也舉辦山藥展售會，現場除販售當天早上現挖的新鮮山藥、發放限量山藥體驗券100元，還可摸彩把3000元的超商禮券及山藥雞湯調理包組合帶回家。

瑞芳地區農會理事長林光明表示，新北山藥產於雙溪、平溪、瑞芳、貢寮、石門、三芝等地區，因為東北角的好山好水再加上種植台灣野生特有的「原生種山藥」，讓新北山藥口感又Q又綿，且富含膳食纖維及黏液質，是饕客難以忘懷的養生珍寶。

新北市副市長謝政達表示，新北健康三寶中的山藥，吃起來香Q綿密有一點像麻糬的口感，絕對是嚐鮮兼具滋補的最佳選擇。此外，本次更有與電商平台合作，銷售使用新北山藥製作的養生雞湯調理包，讓民眾在家也能簡單享受新北山藥的美好。