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寧忙變裝也不與朱立倫見？ 侯友宜：關心黨務聯絡暢通

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜強調，自己與國民黨主席朱立倫長久來都聯絡暢通。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜強調，自己與國民黨主席朱立倫長久來都聯絡暢通。記者李成蔭／攝影

國民黨昨舉辦全代會，黨籍新北市長侯友宜並未現身，遭外界解讀寧願忙著變裝也不願與主席朱立倫見面。侯友宜表示，這次全代會本來就規劃縣市長線上參與，他當天上午就從頭開始關心，下午則因帶頭振興經濟而無法參與，他並強調自己與朱立倫長久來都聯絡暢通。

侯友宜強調，這次全代會本來就規劃各縣市長透過線上影音平台參與，而他在當天上午也有從大會開始就關心發言內容，了解黨的目標及方向，盡到做黨員的責任。

侯友宜指出，至於下午則因為府中商圈萬聖節活動，他必須要帶頭振興經濟，且全代會下午場本來就沒有規劃縣市長參與，再加上市政也繁忙，所以還是以振興經濟為優先，也盼許多小商家能因此獲得振興。

侯友宜還說，他也關心黨務，與朱立倫週五有通電話，一直以來雙方就聯絡暢通，所以不管市政黨政、大事小事，只要是跟國家人民有關的事情雙方都可以透過電話或見面，一起為中華民國、台灣人民盡心盡力。

侯友宜 朱立倫 國民黨

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