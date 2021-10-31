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淡水女路培訓女導覽員首發 親子團邊走邊學收穫滿滿

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
淡水女路女性導覽員穿著當年漢服為首發親子團詳細解說女子求學之路。圖／新北市社會局提供
淡水女路女性導覽員穿著當年漢服為首發親子團詳細解說女子求學之路。圖／新北市社會局提供

新北今辦理「淡水女路」培訓女性導覽員活動，新北社會局表示，路線彰顯女性在淡水的特色與歷史價值，而這次培訓活動中學員當相當投入，還重現當年張聰明嫁給馬偕博士的場景，讓親子團更能了解路線上的故事及精神。

新北婦女服務中心繼菁桐女路、貢寮海女後，開發第三條「淡水女路」，路線結合當地旅遊觀光及特有女性人文風景，中心並辦理導覽員培訓課程，20位學員卯足勁，甚至穿起150年前的漢服，重現當年第一女性張聰明嫁給馬偕博士的場景。

社會局長張錦麗表示，淡水擁有全台第一個女子學堂，是性別平等重要的里程碑，推動「淡水女路」是希望大家學習融入女性觀點，活出生命的光輝與精采，這次也特別感謝淡水區公所和旅學堂及新北市社區旅學關懷協會協助。

社會局表示，馬偕博士在1884年創建的「淡水女學堂」是台灣第一個女性文化地標，「淡水女路」不僅要彰顯女性在淡水的特色與歷史價值，更希望能促進女性二度就業機會。

淡水區長巫宗仁表示，明年就是馬偕博士來台150周年，公所會結合市府擴大舉辦活動，除紀念馬偕博士對台灣的貢獻，也要彰顯女性的教育、學習、奮鬥歷史。

據了解，五股坑人的張聰明感念養祖母，可以不用裹小腳，還進教會讀書學習，而她在當時封閉時代、女性地位不彰的背景下，嫁與一個外國人，非常有膽識，也促成後續女子學堂、婦學堂的設立。

新北市社區旅學關懷協會理事長李琪表示，這次活動學員非常認真，不僅口述文史，還採用類似定目劇的方式展演，讓親子團更能了解「淡水女路」的文化內涵與女性精神。

女性導覽員林桂華（右）扮演張聰明，在馬偕故居前以類似定目劇方式重現當年與養祖母的畫面。圖／新北市社會局提供
女性導覽員林桂華（右）扮演張聰明，在馬偕故居前以類似定目劇方式重現當年與養祖母的畫面。圖／新北市社會局提供
淡水女路培訓女性導覽員為淡水女聲美麗現身首發。圖／新北市社會局提供
淡水女路培訓女性導覽員為淡水女聲美麗現身首發。圖／新北市社會局提供

淡水 親子

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