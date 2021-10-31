台中啟明學校家庭日 親子同樂當我們同載一騎

台中市啟明學校今天安排家庭日活動，當我們同載一騎暨特色親職教育，看不見的學生由志工和老師協助體驗騎車樂趣，義交也到場協助，眾人看到學生們開心笑容，都說辛苦也值得。

台中市啟明學校表示，這活動藉由親子共同騎乘協力車的方式，結合學校在地特色，徜徉於后豐鐵馬道及東豐鐵馬道，秋日涼風拂在臉上，另有一番幸福的感覺，飽覽沿途美麗的風光，同時享用美味的餐點及活潑有趣的團康活動。

親子有假日悠閒的時光，能共享天倫之樂，台中啟明的求學生涯中留下美好的回憶，更能將學生、家庭與學校間做更緊密的結合；今天活動由台中市家庭教育中心、台中市政府教育局特教科及台中市立啟明學校學生家長委員會共同辦理，吸引30個家庭報名參加，成員包含學校學生、學生父母親及手足，再加上教職員工及志工共140人參加。

台南大學林慶仁教授本身為視覺障礙者，同時也啟明學校校友，全程參與活動，並以親身的經歷為所有與會者進行一場家庭教育演講，他鼓勵大家：「在學習與運動之餘，能重視家庭的系統架構，即由每個家庭成員的需求及特性皆被重視，共同走出家園，在呈現每個家庭的優勢及核心價值下，投入多元的學校及社會！最後，能把握社會的脈絡及支持，就會走上美好的人生」。

綜職科的曾姓學生表示，學校辦得活動都很好玩，他每一場都會參加，因疫情影響，好久沒有出門玩，這次的活動是辦在校外騎腳踏車，很開心爸爸媽媽可以和他一起參加學校的活動。