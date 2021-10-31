氣候峰會減碳倡議 柯文哲：氣候危機已是倒數計時炸彈

呼應COP26氣候峰會減碳倡議，台北市長柯文哲今天在臉書表示，如果放任地球暖化，將衝擊到人類的生活環境與經濟穩定，氣候危機已是倒數計時中的定時炸彈。柯說，減碳成效台灣不但不是優等生，還遠遠落後，氣候變遷是現在進行式，沒有人可以當局外人。COP26四大目標的第一項是全地球人必須共同落實氣候行動、確保全球達淨零排放，控制地球升溫在1.5°C 內，「阻止暖化，遏止氣候失控，你我不能缺席」。

柯文哲今天在臉書表示，10月31日起整整兩周，世界領導人們齊聚在英國的格拉斯哥，他們必須提交減排計畫，聯合對抗氣候變遷，台灣呢？

柯文哲說，台灣的溫室氣體排放量不斷上升，1990年到2018年，從13萬6759千公噸二氧化碳當量，上升到29萬6546千公噸二氧化碳當量，排放量增加了127.98%。根據國際能源總署IEA/OECD在2020年出版的統計資料，台灣2018年能源使用CO2排放總量是257.0百萬公噸，全球排名第21，每人平均排放量為10.83公噸，全球排名第20，還有很大的改善空間。

柯文哲也說，減碳的成效上，台灣不但不是優等生，還遠遠落後，跟不上2015年巴黎協定後全世界的減碳趨勢。台北市近幾年來努力接軌國際，以SDGs作為推動方針，連續三年向國際發表自願檢視報告，推動城市的永續行動。

台北市政府今天推出2050淨零排放路徑，柯文哲說，這是有目標、有策略的提出減碳的政策方針。首先智慧零碳建築將推動建築能效的揭露、管制，採由公而私原則，從社宅、TOD/EOD發展區、公共工程開始，引領示範零碳建築，目標是在2040年新建築及公有建築應達最高能效要求、2050年應符合零碳建築規範。

其次綠運輸低碳交通，2030年要貫通首都捷運環狀線，市區公車、公務機車全面電動化，導入氫能車示範運行；2040年開始劃設低碳交通區，2050年綠運輸比率達80%，私人運具95%電動化；全循環零廢棄方面，2030年全面禁用一次性餐具，全面建置循環容器，垃圾焚化爐轉型為綠能發電廠，並整合廚餘、焚化灰渣等處理設施成為綠能循環園區；2040年導入碳捕捉、利用封存技術，進一步深化減碳。

柯文哲說，除了各局處研擬淨零路徑的行動計畫，市府也開始制定「 台北市因應氣候變遷碳中和管理自治條例」草案，將2050淨零目標及路徑入法，作為台北市長期脫碳的規範方針，我們會在公民參與後，於下會期前送請市議會審議。

柯文哲說，氣候變遷是現在進行式，沒有人可以當局外人，COP26四大目標的第一項，是本世紀中葉前全地球人必須共同落實氣候行動、確保全球達淨零排放，控制地球升溫在1.5°C 內，這是一個挑戰，也是城市轉型的契機。阻止暖化，遏止氣候失控，你我不能缺席。