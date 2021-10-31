淡水水資源中心屢傳惡臭 水利局：排放水質不佳將追查

新北市淡水區的水資源回收中心不斷傳出惡臭，屢被民眾反映，議員指出，放流口正不斷排出泥黃色的汙水、下方更出現大量死魚。新北市水利局表示，可能是雨水下水道排放水水質不佳所致，會持續清查相關原因；環保局表示，已採集水樣，待化驗結果出爐，後續持續追蹤。

淡水水資源回收中心所在的海埔地，是當時營建署打造淡海新市鎮時，為了設置汙水處理設施及焚化爐填海造陸，因年代久遠，現況多處溝壁鋼筋裸露破損，多處集水隔柵堆積大量垃圾，其中兩支管線還大量排放出汙水，甚至還看到死魚。

市議員鄭宇恩邀集水利局、環保局等局處到淡水水資源回收中心會勘，鄭宇恩表示，水利局應該就廠區範圍，積極規劃人工溼地，將放流水水質再淨化，並將放流口改至西側海堤，避免汙水直接排放入海衝擊公司田溪河口及海洋生態。

長期關注公司田溪流域生態棲地的老師陳江河認為，死魚都是耐汙的吳郭魚，目前水質採檢項目並未針對環境賀爾蒙等訂定排放標準，但還是會對生態系造成影響，若能透過人工濕地將放流水進行天然的曝氣、淨化後再排放，對周邊水域的影響可以降至最低，兼具營造優質水域環境。

水利局表示，初步研判可能是雨水下水道排放水水質不佳導致，放流水水質目前除由水資中心每日自主檢測及水利局不定期抽測外，環保局自2019年1月起針對放流水質設有自動連續監測設備，放流水水質均符合環保法規規定。

而雨水下水道流出水質部分，現場目測稍較混濁，實際水質狀況還待化驗結果才可確認，後續也將針對雨水下水道系統由上游查明原因，確認是否有不明汙染水源流入。