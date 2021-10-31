呼應氣候峰會減碳 北市公布2050淨零排放路徑

聯合國COP26氣候峰會正式登場，為呼應峰會減碳倡議，台北市政府今天公布「北市2050淨零排放路徑」，為未來30年城市轉型、脫碳樹立方針。

北市環保局表示，台北市的淨零排放路徑是依北市排碳結構，將推動住商、運輸、廢棄物三大部門深度減碳，採「由公而私、由內而外」原則，先由公部門示範推動，再推廣至私部門，減碳目標2030年較2005年減碳30%，並在2050年達成溫室氣體淨零排放。

北市環保局指出，台北市淨零排放路徑及策略重點有四大重點，包括推動智慧零碳建築；綠運輸極大化，2050年綠運輸比率80%；住商與運輸部門導入氫能應用；及全循環零廢棄。

環保局表示，台北市住商碳排量約占全市總排碳量74.6%，將推動建築能效揭露制度，新、舊建築分階段揭露能效，公部門每年翻修3%既有建築提升能效，另由公部門引領示範零碳建築，社宅、公共工程、TOD及EOD發展區採生命週期零碳設計。2040年新建築應符合最高能效等級、2050年符合零碳建築規範。

綠運輸目標是2050年綠運輸比率達80%，2030年將完成首都捷運環狀線，市區公車全面電動化，並隨捷運路網優化公車路線，擴增共享運具、自行車道與人行步道。2030年電動機車占新售機車比率達35%；2040年主要幹道劃設低碳交通區，並導入氫新能源運具；2050年95%私有運具電動化，全市劃為低碳交通區，綠運輸比率達80%。

至於住商與運輸部門導入氫能應用，北市參考國際趨勢，2030年前以公部門先行示範，公有建築如社宅，導入氫燃料電池應用，結合太陽光電系統作為緊急發電、建築減碳用途。

環保局表示，北市府也推動全循環零廢棄，2030年全市禁用一次性餐具和一次性塑膠產品，餐飲業者全面建置循環容器。並持續推動汙水下水道接管，2050年汙水處理人口比率達98%。

另外，市府也推動焚化爐轉型，2030年完成第一座綠能發電廠；2040年廢棄物處理設施導入碳捕捉、利用及封存技術(CCUS)，進一步降低廢棄物處理碳排放；2050年達到垃圾處理淨零排放。

北市環保局長劉銘龍指出，COP26氣候峰會是新冠疫情後，首次召開的全球性氣候會議，其中一項重要目標是確保在本世紀中達成淨零排放，以控制全球升溫在1.5℃內。台北市此次提出淨零路徑，不僅呼應國際，亦是市府的減碳指導方針，後續相關局處也將擘劃行動計畫，讓零碳臺北逐步落實。

劉銘龍說，達成淨零排放並非單一城市可獨立完成，尤其北市約70%碳排放量來自電力使用，減碳路徑需配合中央能源轉型脫碳，更需要市民認同進而改變日常行為。

北市環保局也依北市淨零排放路徑研定「台北市因應氣候變遷碳中和管理自治條例」草案，下會期前送議會審議。