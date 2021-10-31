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台中崇德殯儀舘50年了 議員：停車場改建「無痛升級」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳文政建議崇德殯儀館改建，從停車場開始「無痛升級」。圖／陳文政提供
台中市議員陳文政建議崇德殯儀館改建，從停車場開始「無痛升級」。圖／陳文政提供

台中市崇德殯儀館治喪空間不足且設施老舊，市議員陳文政指出，後方的平面停車場「浪費空間」應改建為立體建物，「無痛升級」增加治喪空間，加速殯儀館原地重建的腳步。

陳文政指出，面對日益增加的治喪需求，應儘速推動殯儀館升級。但殯葬用地取得、變更極不容易，崇德殯儀館是市區唯一的「殯1」用地，原地改建應是最有可能的選項。

陳文政說，可從後方平面停車場開始規劃新的治喪設施，將工程分成2至3期，既可保有一定的治喪空間，又可以同步「無痛升級」。

同時將停車的需求轉移到旁邊五義街的停車場用地，只要五義街的停車場儘速立體化、提供充足的車位，不但能吸納原殯儀館停車場的量能，也能消化附近中國醫就診民眾的停車需求。

民政局長吳世瑋說，議員的建議會參考，但地方上仍有不同的聲音，如要求殯儀館要移出北區，民政局會通盤的考量。

陳文政表示，尊重大家的意見，但也希望市府要務實面對，因殯葬用地相當稀有，要變更為殯葬用地更是難上加難。

崇德殯儀館已達52年，週遭已形成殯葬產業聚落，更有許多店家以殯儀館人潮為生，他說，目前治喪空間不足已是嚴重問題，「可怕的不是殯儀館，而是動線雜亂、塞車塞爆、沒有升級的殯儀館」。

殯儀館 停車場 塞車

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