北市穿山甲借殖蓄勢待發 就等布拉格籠舍建好

台北市立動物園與捷克布拉格動物園去年談成穿山甲借殖計畫。北市動物園今天指出，出口文書作業已大致完成，等布拉格方的籠舍打造完成，就能開始推動穿山甲運送。

捷克首都布拉格市長賀瑞普去年8月31日台北市副市長黃珊珊等人陪同下，參訪台北市立動物園，確立借殖穿山甲事宜。

北市動物園指出，由於布拉格動物園過去沒有照養過穿山甲的經驗，因此除了相關進出口文件申請外，還需要調整展示空間與照養環境，並期盼布拉格派保育員到台北學習照養技術。

動物園發言人曹先紹接受媒體電訪表示，台灣方出口文書作業基本上已大致完成，然而碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，設計及施工團隊無法進入封閉的布拉格動物園，造成工程有所延宕，對方也無法派員到台北學習。

曹先紹表示，據了解，布拉格方已安排保育員到歐洲目前唯一照養台灣穿山甲的德國萊比錫動物園受訓，北市動物園則希望能安排同仁隨著穿山甲一同到布拉格交流。

他說，布拉格動物園對於照養環境的細緻度相當講究，打造籠舍時每畫完一張設計圖就會傳過來詢問如何補強，多方請教後才拍板。等對方的欄舍修正工程確認驗收後，就能往下繼續推動借殖事宜。

曹先紹表示，為了保存遺傳多樣性，動物園依照族群管理專業考量選出雄性的「果寶」及雌性的「潤喉糖」借殖到布拉格。「果寶」在2020年4月9日出生，「潤喉糖」2017年9月2日出生，為來自不同父母親的個體。