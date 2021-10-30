北海潮與火展期延11月14日 精采火舞加碼再現中角灣

2021北海夜金閃閃─「北海潮與火」光影藝術展出受到好評，新北市景觀處今天表示，為擴大展覽效益，帶動地方觀光，決定延長展期到11月14日，並於11月6、13日兩個周六，在中角灣國際衝浪基地加碼火舞演出，邀民眾到北海岸來趟溫泉藝術之旅。

新北市景觀處長林俊德說，「北海潮與火」10月14日開幕的精彩火舞《火浪花》由即將成真火舞團演出，將海岸自然景觀與奪目的火焰藝術結合，呈現扣人心弦的火舞場域創作，讓現場觀眾印象深刻、反應熱烈。

近日天氣轉涼，進入適合泡湯的季節，在振興5倍券、國旅券加持下，金山萬里地區溫泉旅宿業人潮絡繹不絕，因此決定延長北海潮與火展期，並在中角灣再現火舞表演，向隅的民眾千萬不能錯過。

林俊德表示，「北海潮與火」涵蓋3個展區，以光雕投影、藝術裝置及浪漫燈飾結合現地樣貌，打造景觀廊道，點亮金山夜晚。中角灣國際衝浪基地的藝術裝置結合海岸自然景觀，展品「隱形來往」是一個巨大的瓶形結構，迴圈似的光環圍繞著，民眾可以走進去瓶子裡，感受交錯的思念由此蔓延；磺港魚路古道上空懸掛著的「滿載」以鐵絲網及燈飾打造出一條璀璨閃亮的船，象徵漁船滿載歸途，與此處因漁業形成聚落相呼應。

而中山溫泉公園的「流動光樹」是藝術家將光雕投影在園內的榕樹群而成，現場播放從金山老街採集來的聲音，透過光影、聲響的流動訴說金包里的故事；「時間是一條長河」是一件科技互動裝置，民眾可以用手機掃描QRcode，進入介面互動改變光影色彩。