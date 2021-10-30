新北萬聖節活動萬頭攢動 侯友宜變吸血鬼王盼吸光病毒

新北今舉辦萬聖節變裝活動，吸引許多民眾參加，新北市長侯友宜率局處首長變裝吸血鬼王，盼能吸光台灣所有病毒，掃街期間互動熱絡，一同參與的新北市議員也表示，今年場地規劃更好，紀念品也與以往不同，民眾玩得更盡興，在地商家尤其開心人潮帶來錢潮。

新北今在板橋舉辦「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，侯友宜率局處首長變裝吸血鬼王，並與民眾一起踩街遊行，一路上互動熱絡，活動也邀請紙風車劇團一同登場搞怪，讓大小朋友都玩得不亦樂乎。

侯友宜表示，疫情對全球及台灣都造成嚴重威脅，所以今天特別跟市府團隊扮吸血鬼，期盼能吸走所有病毒，讓病毒從台灣消失，同時帶動經濟蓬勃發展，讓市民回到正常的生活，也盼孩子健康成長、大人財源廣進，大家都平安。

侯市長表示，新北自100年起每年舉辦府中萬聖節活動，至今已邁入第11屆，今年變裝比賽超過150組參與。經發局說明，今年比賽除選出鬼怪組及趣味組的前三名外，也會另外選出10名佳作以及8名人氣獎，還有前100名報名的參加獎，共享26萬元獎金。

經發局強調，今年板橋區商圈景觀發展協會串聯超過100家店家共同推出萬聖節優惠，活動將持續到11月30日止，歡迎民眾踴躍消費，打卡拍照共襄盛舉，分享社群者還能還能參與扭蛋活動，有機會獲得免費商品及優惠券。