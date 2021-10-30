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費鴻泰邀銀髮族DIY面具 萬聖節同歡

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
在防疫期間，國民黨立委費鴻泰與團隊推動社區「快樂好好玩」活動。圖／立委費鴻泰提供
在防疫期間，國民黨立委費鴻泰與團隊推動社區「快樂好好玩」活動。圖／立委費鴻泰提供

在防疫期間，國民黨立委費鴻泰與團隊推動社區「快樂好好玩」活動，已辦理多次線上銀髮族帶動唱活動，最近邀請社區長輩者們出來走一走、聚一聚，服務團隊日前與松山區敦化里蘇榮文里長合作，在敦化區民活動中心，舉辦銀髮族DIY萬聖節面具和南瓜糖果罐，鼓勵銀髮族明天萬聖節，可與家人、社區變裝玩「不給糖就搗蛋」活動。

費鴻泰說，萬聖節應景物品南瓜糖果罐，還是可以布置家裡跟房間，在這個周末，讓家裡增加歡樂過萬聖節氣氛。萬聖節不再只是小朋友的節日，銀髮族也是可以一起來「搗蛋」的，千萬不要小看銀髮族們的功力。

費鴻泰指出，長者們親手製作南瓜面具與南瓜糖果罐，讓銀髮族一起跟著社會流行，慶祝萬聖節的到來。看到長者們邊做邊開心，討論一起感受萬聖節氣氛，動動手一起做既環保又應景的萬聖節物品，要為他們按「讚」。

費鴻泰說，看到社區長者開心的表情跟眼神，會感染我們社會關懷的實踐動力，他和團隊會持續地推動社會關懷的社區活動與服務。

萬聖節 銀髮族 費鴻泰

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