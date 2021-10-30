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台中社區型食物銀行住弱勢 年底前成立第17間

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中愛心食物銀行為救急性質，如民眾因疫情影響需要食物物資，可至居住地區公所社會課申請食物銀行食物包。圖／台中市社會局提供
台中愛心食物銀行為救急性質，如民眾因疫情影響需要食物物資，可至居住地區公所社會課申請食物銀行食物包。圖／台中市社會局提供

台中市積極成立社區型食物銀行，16間聯盟店持續運行中，年底預計成立第17間，提供米、麵、罐頭等民生需求物資，規劃在每月最後一週發放。今天台中市基督教豐盛協會承接的第13號聯盟店，舉辦感恩節慶祝活動，邀請社區照顧關懷據點長輩製作愛心餅乾，發放給受助家庭，做為物資之外的加碼禮物，凝聚社區與受助對象的心。

社會局表示，台中市積極推廣社區型食物銀行，2015年開始與民間單位公私協力至今，現正與16間食物銀行聯盟店合作運行中，今年底預計成立第17間聯盟店，另有3家實體分店、34處發放站。

愛心食物銀行為救急性質，如民眾因疫情影響需要食物物資，可至居住地區公所社會課申請食物銀行食物包。

社會局長彭懷真表示，許多民間單位與社會局食物銀行聯盟合作，長期投入物資發放行列，照顧台中市有需要的民眾。此次特別感謝立委張廖萬堅、市議員林祈烽及松泰企業社捐贈白米，民間力量無限大，感恩每位付出的善心人士，和有需求的家庭同享物資和愛。

社會局說明，食物銀行每月固定發放物資，援助弱勢家庭短期日常生活所需，聯盟店也會依照區域特性，於彈性時段發放物資，除一般性物資外，配合各自特色加碼不同物資，促進食物銀行與當地社區融合。

台中市積極成立社區型食物銀行，16間聯盟店持續運行中，年底預計成立第17間，今天台中市基督教豐盛協會承接的第13號聯盟店。圖／台中市社會局提供
台中市積極成立社區型食物銀行，16間聯盟店持續運行中，年底預計成立第17間，今天台中市基督教豐盛協會承接的第13號聯盟店。圖／台中市社會局提供

食物銀行 台中市 愛心

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