台中社區型食物銀行住弱勢 年底前成立第17間

台中市積極成立社區型食物銀行，16間聯盟店持續運行中，年底預計成立第17間，提供米、麵、罐頭等民生需求物資，規劃在每月最後一週發放。今天台中市基督教豐盛協會承接的第13號聯盟店，舉辦感恩節慶祝活動，邀請社區照顧關懷據點長輩製作愛心餅乾，發放給受助家庭，做為物資之外的加碼禮物，凝聚社區與受助對象的心。

社會局表示，台中市積極推廣社區型食物銀行，2015年開始與民間單位公私協力至今，現正與16間食物銀行聯盟店合作運行中，今年底預計成立第17間聯盟店，另有3家實體分店、34處發放站。

愛心食物銀行為救急性質，如民眾因疫情影響需要食物物資，可至居住地區公所社會課申請食物銀行食物包。

社會局長彭懷真表示，許多民間單位與社會局食物銀行聯盟合作，長期投入物資發放行列，照顧台中市有需要的民眾。此次特別感謝立委張廖萬堅、市議員林祈烽及松泰企業社捐贈白米，民間力量無限大，感恩每位付出的善心人士，和有需求的家庭同享物資和愛。