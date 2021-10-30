種菜栽香草甚至養蜂 北市社區打造可食地景
北市府為鼓勵民眾在社區創造可食地景，花7年推動園圃生活，許多社區開始利用閒置空地、公園綠地，栽種蔬果、香草植物，更有社區大膽嘗試養10幾箱蜜蜂，自產蜂蜜。
台北市產業局今天在南港瓶蓋工廠舉辦「2021園圃生活節」開幕記者會，並以共織優植新城市為主題，邀請社區分享園圃種植成果、農學實用知識及手作互動體驗，資材業者也分享各式田園資材等，讓民眾感受園圃魅力，共築園圃即是生活的城市。
台北市副市長黃珊珊致詞時表示，自己以前擔任內湖南港區議員的時候，也不知道要做綠美化，但是從7年前開始隨著北市府推動，許多居民、里長把社區當成自己的田園，多了許多樂趣，民眾也可以吃到沒有農藥的食物，目前全台北市有約730處、總計近20萬平方公尺的園圃空間。
黃珊珊表示，花博綠屋頂智慧農場建成後將是全台灣第1座利用廢置足球場打造，也是全台最大的綠屋頂示範區，未來在松菸、大巨蛋旁邊，會打造一塊水稻田，把台北市打造成真正的田園城市，為2050淨零碳排做最大的努力。
南港久如社區發展協會執行長謝建志現場分享，社區位於台北市邊緣，附近本來就有農業生產，而且有大片的公園綠地、環境優美，發展協會便利用社區閒置空間打造3個菜園，又認養附近2個公園，將花圃打造成菜圃，種植多種香草植物與蔬菜水果，近年還開始養蜂、已經養有10幾箱。
謝建志說，當初在打造園圃後，發現還有一些空間，才想到要開始養蜂、種植蜜源植物，讓花幫蜂、蜂幫花，打造生態社區。
而城市裡養蜂，居民會不會擔心危險性？謝建志解釋，現在的養殖蜜蜂經過馴化，個性已相當溫順，且蜜蜂出巢後會往高處飛，只要在蜂箱前面留有足夠飛行空間，就不用擔心被蜜蜂攻擊，居民們接受度也相當高，還會帶小朋友一起來看蜜蜂。
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