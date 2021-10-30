三芝圖書館老舊、鋼筋裸露將改建 預計2024年底完工

新北市三芝圖書館已使用33年，日前經氯離子檢定為海砂屋，因常年漏水及建物結構體持續老化，鋼筋出現裂縫、混凝土塊時常崩落，危及使用者安全，議員認為，應盡速籌措經費及找尋替代場地方案，新北市立圖書館代理館長王錦華表示，拆除及重建經費需要4300萬元，會列入明年度預算編列。

新北市議員陳偉杰表示，三芝圖書館牆面龜裂、鋼筋外露，三芝圖書館已經是許多考生、讀者、學生依賴的場館，在拆除重建過程中，圖書館要找好替代方案，民眾才有一個地方可以專心念書或有個閱讀的空間，另圖書館鄰近三芝國中，有安全性問題，圖書館應盡快籌措經費加速重建。

市議員鄭宇恩指出，三芝圖書館要重建，要事先召開說明會並規劃臨時場館，新館設計時要加入當地人文特色，另外在空間規劃部分，應納入兒童及銀髮等族群需求，並融合鄰近的校園動態活動，打造兒童專區及服務三芝高齡族群。

王錦華說，三芝圖書館經過濾離子檢定為海砂屋，目前都有做結構補強，圖書館已提出報拆計畫，經由議會審議膯過，未來會找工程師討論設計及審查作業，預計在2023年展開拆除及興建工程，2024年年底完工。另外也已在尋找替代場地，待新圖書館完工落成後，即可馬上遷回原址。