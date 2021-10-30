率13輛垃圾車向勞檢處示威？北議員質問環保局長

北市環保局清潔人員日前執勤時不慎受傷，勞檢處發文約詢清潔隊大安區隊長與相關人員。不過北市議員簡舒培昨天下午在議會質詢時爆料，環保局長劉銘龍竟率隊派13輛垃圾車前往勞檢處「示威」。勞檢處回應，公文中只要求區隊長和相關人員到場；環保局則解釋，是為了要讓勞檢處指導如何改善車輛可能造成的職災狀況。

簡舒培表示，有清潔隊在執勤時受傷，勞檢處必須判定是否為職災，因此發文約詢清潔隊大安區隊長與相關人員。不過有環保局員工爆料，10月8日當天，環保局長劉銘龍違法濫紀、濫用公家資源，率隊帶13輛垃圾車「上街頭抗議」。

簡舒培還說，爆料者稱劉銘龍欺壓清潔隊員，就是為了要「施壓」勞動局，只企圖把清潔隊員受傷的職災，歸咎於個人的不當行為，讓環保局可以完全卸責。簡問為何明明只要檢查發生職災的車輛，卻開了13輛垃圾車？

劉銘龍解釋，當天是去關心大安區隊長與受傷同仁，另外是去邀請勞檢處出席10月22日「侷限空間下溝作業演練」，希望能派員協助環保局看看作業方式對不對。簡舒培直呼「荒謬」，勞檢處要求派發生職災的車輛勘查，結果環保局派13輛車是什麼意思，「是要告訴勞檢處我車子很多嗎？」

劉銘龍說，該名清潔隊員在9月6日執行回收作業時，從卡車側面攀爬上去導致手部受傷，環保局是為了確保所有執勤車輛都能夠符合職安相關規定，所以當天調派不同類型的車輛，主要目的是希望勞檢處能協助指導環保局如何改善車輛，避免發生職災。

「你們超前部署的意思？」簡舒培指出，勞檢處明明沒有要求環保局調派各式車輛進行調查，環保局卻故意調派多部車輛，還要求警察局指揮交通指揮，「可以這樣威脅嗎？環保局職災發生，可以派大量垃圾車去？以後公車發生職災是不是也可以派大量公車去按喇叭抗議？」

勞檢處長梁蒼淇澄清，發出去的公文上寫得很清楚，只要求清潔隊大安區隊長和相關人員到場予以調查，並沒有要求環保局將所有車輛派出。簡舒培問，「那他們派車到底是什麼意思？」梁蒼淇回答，「這我沒辦法猜測」。