捷運劍潭站TOD案 議員憂龍骨造型屋頂將有突兀背景

台北捷運劍潭站的龍骨造型懸吊屋頂，曾被選為全球10大設計最酷地鐵站，台北捷運公司計畫在劍潭站推動TOD開發案，將興建18層樓的複合式大樓，預計明年施工。但北市議員黃郁芬憂心，因開發案量體過大，龍骨造型懸吊屋頂將從此再也看不到，且加劇當地交通堵塞，要求重新檢討TOD案規模。

另外，近來有建築界也連署反對，黃郁芬接到社團法人台灣女建築家學會、社團法人台灣歷史資源經理學會、國立陽明交大建築研究所、台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所等各界人士，10月8日共同發表陳情信，要搶救城市龍脈，呼籲北捷重新評估TOD案對圓山景觀與劍潭周邊的衝擊。

對此，台北捷運公司總經理黃清信指出，11月將召開座談會，蒐集各方意見，研議如何融入都市景觀，做為後續設計參考。不過他強調，該政策推動的方向不會改變。

台北市長柯文哲推動北捷商業價值極大化，先在士林站推動首個TDO（大眾運輸導向發展）案，預計2023年完工營運。劍潭站是第二個TOD案場地，北捷將耗費30億元打造地上18樓建物，引進商辦、餐飲業，以提升收入，預計明年施工，2026年完工。

黃郁芬指出，該案的量體過大過高，開發總樓地板面積約1萬2千坪、樓高18樓，對周遭環境和都市景觀產生重大負面影響，並阻斷中山北路綠廊道的延續和視覺穿透性，造成明顯的壓迫感。

黃郁芬指出，TOD案會遮擋特殊的龍骨造型懸吊屋頂的建築物，造成突兀的背景，擁有藍天背景的龍骨線條，將從此再也看不到。