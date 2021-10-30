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捷運劍潭站TOD案 議員憂龍骨造型屋頂將有突兀背景

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市議員黃郁芬憂心TOD案規模，因量體過大，劍潭站的龍骨造型懸吊屋頂將從此再也看不到，且加劇當地交通堵塞，要求重新檢討。圖/黃郁芬辦公室提供。(示意圖)
北市議員黃郁芬憂心TOD案規模，因量體過大，劍潭站的龍骨造型懸吊屋頂將從此再也看不到，且加劇當地交通堵塞，要求重新檢討。圖/黃郁芬辦公室提供。(示意圖)

北捷運劍潭站的龍骨造型懸吊屋頂，曾被選為全球10大設計最酷地鐵站，台北捷運公司計畫在劍潭站推動TOD開發案，將興建18層樓的複合式大樓，預計明年施工。但北市議員黃郁芬憂心，因開發案量體過大，龍骨造型懸吊屋頂將從此再也看不到，且加劇當地交通堵塞，要求重新檢討TOD案規模。

另外，近來有建築界也連署反對，黃郁芬接到社團法人台灣女建築家學會、社團法人台灣歷史資源經理學會、國立陽明交大建築研究所、台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所等各界人士，10月8日共同發表陳情信，要搶救城市龍脈，呼籲北捷重新評估TOD案對圓山景觀與劍潭周邊的衝擊。

對此，台北捷運公司總經理黃清信指出，11月將召開座談會，蒐集各方意見，研議如何融入都市景觀，做為後續設計參考。不過他強調，該政策推動的方向不會改變。

台北市長柯文哲推動北捷商業價值極大化，先在士林站推動首個TDO（大眾運輸導向發展）案，預計2023年完工營運。劍潭站是第二個TOD案場地，北捷將耗費30億元打造地上18樓建物，引進商辦、餐飲業，以提升收入，預計明年施工，2026年完工。

黃郁芬指出，該案的量體過大過高，開發總樓地板面積約1萬2千坪、樓高18樓，對周遭環境和都市景觀產生重大負面影響，並阻斷中山北路綠廊道的延續和視覺穿透性，造成明顯的壓迫感。

黃郁芬指出，TOD案會遮擋特殊的龍骨造型懸吊屋頂的建築物，造成突兀的背景，擁有藍天背景的龍骨線條，將從此再也看不到。

此外，一旁的台北藝術中心的觀景平台，當時設計的建築師團隊為了要讓市民和參訪民眾可以從這個觀景平台瞭望劍潭山的綠意還有圓山飯店，還特別在頂樓留設了一處公共開放平台空間，但捷運劍潭站TOD大樓的位置，卻把這些台北地貌的重要視角完全遮蔽，和周遭自然環境嚴重衝突 ，更凸顯城市開發的欠缺整體性規畫。

北市議員黃郁芬憂心TOD案規模，因量體過大，劍潭站的龍骨造型懸吊屋頂將從此再也看不到，且加劇當地交通堵塞，要求重新檢討。圖/黃郁芬辦公室提供(示意圖)。
北市議員黃郁芬憂心TOD案規模，因量體過大，劍潭站的龍骨造型懸吊屋頂將從此再也看不到，且加劇當地交通堵塞，要求重新檢討。圖/黃郁芬辦公室提供(示意圖)。

北捷 建築 捷運

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