新北萬里秋季淨灘 300人清出600公斤廢棄物
為喚醒民眾對海洋生態及環保的意識，新北環保局今辦理年度秋季聯合淨灘活動，現場近300人參與，大家合力在1.5小時就清出500公斤垃圾及100公斤資源回收物。局長程大維表示，相關廢棄物是清不完的，呼籲民眾從生活中就開始減少使用一次性塑膠製品，否則廢棄物可能進入到食物鏈中，將影響生態及人類健康。
現在仍有許多海域沙灘充斥各式各樣海洋廢棄物，不僅破壞景觀，也對環境帶來影響，為喚起全民重視，環保局今於萬里區翡翠灣海水浴場舉辦「110年度新北市秋季聯合淨灘」活動。
環保局指出，今日活動有萬里區公所及在地里民、汐止區禮門里、交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處、海巡署第二岸巡隊及台灣環保協會等共襄盛舉，號召近300名人員，在1.5小時就清出500公斤垃圾及100公斤資源回收物。
程大維今一同參與並表示，全球每年有800萬公噸塑膠垃圾進入海洋，如此多的量可堆滿全世界的每一吋海岸線，即便每年舉辦多場淨灘活動，但還是清不完，因此還是必須從源頭減廢做起，呼籲民眾在日常中即減少使用一次性塑膠製品，不然這些清不完的海洋廢棄物，最後還會進入到食物鏈中，不只影響其他動物生態，更影響人類健康。
環保局秘書徐維遠補充，這次淨灘過程中除發現不少常見海洋廢棄物，另外也在沙灘中出現直徑或長度少於5毫米的「塑膠微粒（microplastics）」，因為體積小，清除的困難度也增加許多，呼籲大家能將「減塑」落實於生活中。
環保局說明，新北海岸線總長145公里，除各管理單位定期維護清理外，環保局也結合民間企業力量，在每年春秋兩季舉辦大型淨灘活動。另外，民眾日平時就想參與，可到掛有「淨灘合作社」浮球的沿海店家取得淨灘工具，結束後再將工具及垃圾交給店家即可；相關資訊可至環保局「淨灘合作社」網站、環保署「海岸淨灘認養系統」網站或「全國揪團認養淨灘臉書粉絲團」網站查詢。
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