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影／土城亞洲路拓寬一車道紓解車潮 今下午開放通車

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
為改善交通壅塞情形，新北市新工處將亞洲路拓寬一車道，紓解車潮，今天下午2點開放通車。記者江婉儀／攝影
為改善交通壅塞情形，新北市新工處將亞洲路拓寬一車道，紓解車潮，今天下午2點開放通車。記者江婉儀／攝影

鄰近土城工業區的亞洲路，是往返土城、樹林、台65線上下匝道的要道，但塞車問題嚴重。為改善交通壅塞情形，新北市新工處將亞洲路拓寬一車道，紓解車潮，今天下午2點開放通車。新工處表示，除了改善壅塞車流，車道旁也增設人行道，讓附近居民可以有更安全的步行空間。

亞洲路拓寬工程從去年12月12日動工，新工處除了新拓寬2米寬車道外，也新設人行道、機車彎190格、景觀護欄和綠帶，因亞洲路位處大安圳下游，新工處在非汛期4.5個月時間內，完成箱涵設置，除增加排水量，也避免因突發性大雨造成排洪不及，工期也提前21天完工啟用，經費包含市府自籌及營建署補助，總金額1億4856萬元。

新工處補充，此次拓寬工程是在大安圳溝渠上建造排水箱涵，讓亞洲路增加一個車道，在施工團隊不懈努力之下，除了在防汛期前施作完成排水箱涵並通水，讓大安圳在汛期間排水渠道順暢；箱涵施作上採用預鑄頂版及滑動鋼模工法，利用夜間施工，讓亞洲路交通不致受到影響。

新工處說明，亞洲路是土城地區交通樞紐，匯集國道3號土城交流道及土城工業區之車流，並可銜接至台65快速道路、城林路及台3線等3條重要道路，透過此次拓寬工程，將可達到直行車輛與右轉車輛分流效果，解決亞洲路的交通瓶頸問題。

新北市長侯友宜表示，亞洲路的拓寬工程對當地居民非常重要，拓寬工程起點位於城林路，終點銜接員安路，全長約380公尺。在交維計畫完成下沒有帶來交通黑暗期，謝謝居民體諒，讓亞洲道路順利拓寬，北上變成三個車道，而且兩邊的有人行安全的步道，讓道路變得更安全。

新北市議員黃永昌指出，這條路為當地爭取至少8年，民眾因塞車苦不堪言，過去也沒有人行道，民眾經過此處也有安全性問題，現在改善後還要來持續觀察，如果仍持續塞車，會爭取城林路改善工程，解決附近壅塞車流。

新工處除了新拓寬2米寬車道外，也新設人行道、機車彎190格、景觀護欄和綠帶。記者江婉儀／攝影
新工處除了新拓寬2米寬車道外，也新設人行道、機車彎190格、景觀護欄和綠帶。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今到亞洲路視察拓寬狀況並聽取簡報。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今到亞洲路視察拓寬狀況並聽取簡報。記者江婉儀／攝影

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