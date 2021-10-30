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板橋大接種站有18位4國通譯 近千位外籍人士倍感暖心

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
板橋體育館大型疫苗接種站全程提供泰語、印尼語、越南語及英語等4國外語服務。圖／新北市民政局提供
板橋體育館大型疫苗接種站全程提供泰語、印尼語、越南語及英語等4國外語服務。圖／新北市民政局提供

為因應第12輪疫苗大規模接種，新北民政局統籌新設板橋體育場大型疫苗接種站，第二階段湧入近千位外籍人士預約，民政局也在現場安排18位通譯志工協助，不少志工對能幫助到同鄉感到滿足，前來接種的外籍人士也非常滿意，感謝每位人員專業與熱忱。

第12輪疫苗上周開打，民政局統籌新設板橋體育場大型疫苗接種站，場地每日最大量可完成1800人接種，盼能有效率擴增疫苗覆蓋率。其中，該場在第二階段湧入近千名外籍人士預約，民政局也在昨日與今日兩天增派18位通譯志工協助諮詢，全程提供泰語、印尼語、越南語及英語等4國外語服務，讓不少外籍人士感到相當暖心。

民政局長柯慶忠說明，「流暢的動線安排與貼心服務，是疫苗施打速度的關鍵」，板橋體育場館設置報到區、看診區、注射區及留觀區4大區，並進駐4組部立台北醫院醫護人員同時作業。

柯慶忠強調，體育館現場座位維持社交距離，採單一動線，並備有場地配置圖及標示看板，相關措施完備，再加上該施打站獨有翻譯諮詢服務，使現場動線更為順暢，整個接種過程約15分鐘即可完成至留觀區休息。

來自印尼的通譯志工倪愛玲表示，自己結婚來台後從事翻譯工作已十餘年，曾在許多公部門服務，這次疫苗站一天內協助超過40位印尼朋友，儘管身體疲累，但能幫助到同鄉還是感到滿足。

台自泰國的志工Rung tip也說，不少年輕泰國人才剛到台灣，難免有陌生及不安感，經過她翻譯解說讓同鄉安心不少。28歲印尼籍人士阿頓Rohimatun nisak，與雇主陳小姐一同前來施打，對現場安排非常滿意，感謝每位人員專業與熱忱。

民政局提醒，民眾前往接種疫苗時，務必落實相關防疫措施，包含佩戴口罩、適度保持安全距離及落實手部衛生等，並於接種後在原地或附近留觀至少30分鐘，待無不適再離開，若有持續發燒等異常狀況，應儘速就醫。

來自印尼的通譯志工倪愛玲（右）受中和戶所之邀，二話不說就答應前往板橋體育館疫苗施打站協助。圖／新北市民政局提供
來自印尼的通譯志工倪愛玲（右）受中和戶所之邀，二話不說就答應前往板橋體育館疫苗施打站協助。圖／新北市民政局提供
前來接種疫苗的28歲印尼朋友阿頓Rohimatun nisak（右一），今日與雇主一同前來，民政局專人服務。圖／新北市民政局提供
前來接種疫苗的28歲印尼朋友阿頓Rohimatun nisak（右一），今日與雇主一同前來，民政局專人服務。圖／新北市民政局提供
泰國志工Rung tip負責問診區的泰語翻譯，也與民政局一同完善各站點動線引導。圖／新北市民政局提供
泰國志工Rung tip負責問診區的泰語翻譯，也與民政局一同完善各站點動線引導。圖／新北市民政局提供

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